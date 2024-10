Vidéo: watson

L'ouragan Milton dévaste la Floride

L'Etat américain de Floride est dévasté par l'ouragan Milton, le «pire depuis un siècle», selon Joe Biden. Les images sont impressionnantes.

Deux semaines après l'ouragan Hélène, c'est un autre cataclysme encore plus puissant qui déferle sur l'Etat américain de Floride: l'ouragan Milton dévaste tout sur son passage.

Joe Biden n'a pas hésité à le décrire comme le «pire ouragan» à frapper les Etats-Unis depuis un siècle. Plusieurs villes floridiennes devraient être touchées comme Tampa et Orlando. Au-delà des vents extrêmement puissants (des rafales de 148km/h ont été enregistrées), de très fortes inondations sont attendues.

«Les conditions risquent de s’aggraver» Ron DeSantis, gouverneur de Floride

Plus de cinq millions de personnes ont déjà évacué les zones les plus dangereuses et de nombreuses stations-services sont à court de carburant. En outre, plus de deux millions de foyers sont privés d'électricité.

