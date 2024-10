Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les conseils pour affronter au mieux les ouragans prolifèrent. tiktok/watson

Milton: Ces conseils de survie font froid dans le dos

Alors que l'ouragan Milton ravage actuellement la moitié de la Floride, habitants, médias et internautes se fendent de leurs meilleurs conseils de survie pour affronter la tempête, avant, pendant et après. Des plus utiles... aux plus glaçants.

Alors que la côte centre-ouest de la Floride se mange de plein fouet l'ouragan Milton, des millions de personnes se sont préparées comme elles peuvent pour faire face aux pannes de courant, inondations et autres perturbations liées aux conditions météorologiques extrêmes.

Le «sac de survie»

Pour affronter les ondes de tempête dans les meilleures conditions, le web ne manque pas de conseils. A commencer par le plus important: se préparer un «sac de survie», au cas où il faudrait fuir le plus rapidement possible. Conçu pour éviter de courir partout et de rassembler des objets en cas de menace imminente, ce sac (qui peut tout aussi bien être un carton ou une boîte) «peut faire la différence entre la vie et la mort», affirme Jonathan Sury, associé principal au Centre national de préparation aux catastrophes, sur CNN.

Son contenu précis dépend des recommandations de chaque organisme, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge américaine ou du site internet de l'Agence fédérale de gestion des urgences. La plupart s'accordent sur le fait qu'il doit inclure tout ce dont une famille a besoin pour survivre pendant plusieurs jours après une catastrophe. De l'eau en quantité suffisante, un approvisionnement de denrées alimentaires non périssables pour au moins trois jours, les médicaments sur ordonnance de la famille, une radio à piles ou à manivelle, des lampes de poche ainsi qu'une trousse de premiers secours, pour les indispensables.

Le site spécialisé du New York Times, Wirecutter, est allé encore plus loin, en dressant une interminable liste de tous les objets potentiellement utiles en cas d'ouragan: de la génératrice au réchaud portatif, en passant par la centrale électrique mobile.

Si tout le monde répète l'importance de faire des copies des papiers importants (documents d'identité, éventuelles assurances, certificats de mariage, etc.) et de les transporter avec soi en cas d'évacuation, une autre manière de mettre ses valeurs hors de danger circule également sur internet. Pour le moins surprenante.

Le cas controversé du lave-vaisselle

L'un des conseils qui revient le plus souvent à l'approche des ouragans, en effet, est celui du lave-vaisselle. Une méthode relayée par certains médias très sérieux, dont le Miami Herald ou encore la chaîne CBS, et qui consiste à envelopper ses objets de valeur dans des sacs en plastique, avant de les placer dans le lave-vaisselle, en guise de coffre-fort de fortune.

«Il est scellé pour garder l'eau à l'intérieur, donc il devrait très bien la garder à l'extérieur», affirmait WTSP, la filiale de CBS à Tampa, peu avant le passage de l'ouragan Irma, en 2017. Un conseil qui circule depuis deux jours sans relâche sur X et Facebook.

«Lorsque vous évacuez, si vous ne pouvez pas emporter tout ce qui est important avec vous, faites ceci… videz votre lave-vaisselle et mettez-y ces choses, les papiers importants, les photos, les souvenirs ou tout ce que vous voulez garder à l'abri de la tempête ou d'une éventuelle inondation. Si vous ne le saviez pas… le lave-vaisselle a un joint étanche car il doit garder l'eau à l'intérieur et il empêchera l'eau de pénétrer, donc vos affaires devraient être en sécurité».

Sauf que l'idée est loin de convaincre tout le monde. «Ce n'est pas une bonne idée», coupe Ralph Feldkamp, propriétaire d'un atelier de réparation d'appareils électroménagers et de climatisation à St. Petersburg, en Floride, au Tampa Bay Times.

«Les lave-vaisselle ne résistent pas à l'eau dans les situations extrêmes» Ralph Feldkamp, qui ajoute qu'il existe même une possibilité que le lave-vaisselle se mette en marche pendant la tempête.

Après le passage l'ouragan Katrina, en 2017, un survivant avait fait part au New Orleans Times-Picayune de sa mauvaise expérience: «J'ai mis la vaisselle que je voulais conserver dans mon lave-vaisselle. Elle ne s'est pas cassée, mais la boue et l'eau de la paroisse de Saint-Bernard ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Les photographies stockées dans un lave-vaisselle n'étaient plus qu'un ramassis de petits morceaux de papier blanc.» Aïe.

D'autres conseils pratiques...

Il existe en revanche un autre appareil électroménager qui semble faire l'unanimité: la machine à laver. Les habitués des ouragans recommandent de la remplir de glace et de fermer le couvercle, afin de conserver les aliments et les boissons. Lorsque la glace fond, elle n'a plus qu'à s'écouler au fond. Pratique.

Mais avant de remplir sa machine à laver de canettes de bière et de bouteilles de champagne, Sarah Sheffield, professeure de sciences de la terre qui partage fréquemment son expérience et ses conseils sur les ouragans sur X, a un autre conseil: «Prendre une douche, faire la lessive et la vaisselle, avant que la tempête ne frappe».

«Vous risquez de vous retrouver sans eau ni électricité pendant un certain temps, mais vous vous sentirez beaucoup mieux si vous avez des vêtements propres et si vous avez pris une douche récemment» Sarah Sheffield, spécialiste des ouragans, au HuffPost.

Un autre conseil de la spécialiste, qui circule largement sur TikTok? Remplir des Tupperware - ou n'importe quel récipient, du pot de yahourt à la boîte de conserve - aux trois quarts d'eau, avant de les placer au congélateur. Un moyen efficace de conserver le froid dans son frigidaire, en cas de panne de courant. A condition, bien sûr, de ne pas ouvrir les portes comme un abruti.

Une astuce qui permet même, si nécessaire, de fournir une bonne réserve d'eau potable fraîche. capture d'écran: tiktok

Pour s'assurer un stock d'eau suffisant, une autre astuce vieille comme le monde recommande de remplir sa baignoire avant que l'arrivée de la tempête. L'eau conservée peut être utilisée pour aussi bien pour tirer la chasse d'eau que laver la vaisselle - voire être purifiée pour offrir de l'eau potable supplémentaire.

capture d'écran: tiktok

Autre tip technologique à garder? Les heureux détenteurs d'un iPhone 14 ou d'un modèle ultérieur peuvent se passer de réseau pour envoyer des SMS à vos proches et aux services d'urgence, sans même avoir besoin de service cellulaire, en utilisant la nouvelle fonctionnalité de messagerie par satellite. Démonstration.

D'autres préparations plus macabres

Mais si certains tips prêtent à sourire, comme les vidéos explicatives pour préparer ses meilleurs «hurricanes snacks» à base de soupe en boîte ou de biscuits apéritifs, d'autres se révèlent autrement plus macabres. Laissant présager de la destruction et des morts que Milton sèmera assurément sur son passage, dans la nuit de mercredi à jeudi. Comme cette habitante de Floride et mère de trois enfants, qui rappelle sur TikTok «à tous ceux qui n'ont pas pu évacuer»:

«Ecrivez vos informations, nom, etc. sur votre corps, afin qu'on puisse vous identifier» @lgbtmomof3, sur TikTok.

«Gardez également à portée de main quelques grands bacs en plastique vides, recommande de son côté l'experte Sarah Sheffield. Lorsque mes parents sont revenus dans notre maison inondée après Katrina, ils ont rassemblé des vêtements et d’autres effets personnels.»

«Ils ont utilisé les bacs pour faire flotter le tout à travers les eaux de crue, jusqu’au terrain plus élevé où leur voiture était garée» Sarah Sheffield, spécialiste des ouragans, au HuffPost.

Elle glisse également l’utilité de garder une hache dans le grenier. Pourquoi donc? «De nombreuses personnes ont péri après avoir grimpé jusqu'au plus haut niveau de leur maison au milieu des eaux montantes et se sont retrouvées coincées à l'intérieur», explique l'enseignante, qui a passé la majeure partie de sa vie dans des régions où ces tempêtes violentes constituent une menace récurrente. «Si vous vous retrouvez dans cette situation désespérée, une hache peut vous aider à percer votre toit pour vous mettre en sécurité.»

Elle conclut sur cette ultime recommandation: «Mes derniers conseils s’adressent aux propriétaires d’animaux de compagnie. Vous devez savoir où aller si vous avez des animaux de compagnie. Si vous avez un refuge à proximité, vérifiez les règles: les chiens et les chats sont-ils autorisés? Les lapins? Les lézards? Prenet avec vous (...) tout ce dont vos animaux ont besoin pour survivre.»

Et surtout, comme supplient des dizaines d'utilisateurs sur X ou TikTok et la police de Tampa mercredi soir... «Ne les abandonnez pas».