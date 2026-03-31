en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Charles III accorde un honneur inédit à Trump

Britain&#039;s King Charles III, centre left, and U.S. President Donald Trump, centre right, pose with Queen Camilla and First Lady Melania Trump, right, at the state banquet at Windsor Castle, Englan ...
Le roi a fait grâce à Donald Trump du privilège de sa première visite d'Etat aux Etats-Unis.Keystone

Charles III accorde un honneur inédit à Trump

Le roi d'Angleterre a accepté l'invitation de Donald Trump à venir le voir aux Etats-Unis - une visite officielle qui s'annonce tendue, alors que la popularité du président américain est en baisse à l'approche des élections de mi-mandat et au milieu d'une période de fortes tensions entre Washington et Londres.
31.03.2026, 14:4931.03.2026, 14:49

Donald Trump en rêvait, ce sera fait! Charles III lui accordera sa première visite d'Etat. Le souverain et sa femme, Camilla, se rendront aux Etats-Unis fin avril, a annoncé mardi le palais de Buckingham. Un déplacement qui s'annonce aussi tendu que très contesté, entre la guerre au Moyen-Orient et l'impopularité de Donald Trump au sein d'une partie de l'opinion britannique.

Quoi qu'il en soit, le programme «célèbrera les liens historiques et les relations bilatérales actuelles entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine», selon un communiqué. Les dates précises de cette visite seront communiquées ultérieurement, précise le palais.

President Donald Trump gestures next to Britain&#039;s King Charles III before leaving Windsor Castle, Windsor, England, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Evan Vucci) Trump Britain
Le président et le roi se sont vus pour la dernière fois en septembre 2024.Keystone

Toutefois, le correspond royal du Daily Beast, Tom Sykes, affirme pour sa part de «source sûre» que la tournée aura lieu du 26 au 28 avril. Après quoi, le monarque et la reine se rendront aux Bermudes, pour leur première visite dans un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni depuis son accession au trône en septembre 2022.

Analyse
Charles doit gérer une bombe

En tant que prince de Galles, Charles s'est rendu aux Etats-Unis à quelque 19 reprises, mais il s'agira de sa première visite officielle en tant que roi. Sa défunte mère, la reine Elizabeth II, s'y est rendue à quatre reprises: en 1957, 1976, 1991 et 2007.

Donald Trump, connu pour être un fervent admirateur de la famille royale, a déclaré mi-mars à la Maison-Blanche avoir «vraiment hâte de voir le roi». Il est entendu que les deux hommes entretiennent une correspondance régulière.

Visite sous haute tension

Cette première visite de Charles III est annoncée alors que la guerre, déclenchée le 28 février par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, fait toujours rage au Moyen-Orient et que ses conséquences économiques sont planétaires. Depuis le début du conflit, Donald Trump n'a pas ménagé ses attaques envers le premier ministre Keir Starmer, accusant le dirigeant britannique d'avoir soutenu trop mollement son allié américain.

Analyse
La Suisse doit s'inspirer de cet homme pour gérer la «bombe Trump»

«Ce n'est pas à Winston Churchill que nous avons affaire», avait-il cinglé début mars, se disant «mécontent de Londres» qui avait dans un premier temps refusé que les Etats-Unis utilisent ses bases militaires. Le dirigeant travailliste, lui, a assuré que la «relation spéciale» avec Washington était «à l'oeuvre».

Pas faute en effet pour le gouvernement et la monarchie britannique d'avoir tout mis en oeuvre pour caresser Donald Trump dans le sens du poil. Lequel avait été reçu en visite d'Etat pour la deuxième fois avec tout le faste royal, de la procession en carrosse au somptueux banquet au château de Windsor.

Analyse
Donald Trump est obsédé par la famille royale

Selon un sondage YouGov publié jeudi dernier, près de la moitié des Britanniques (49%) sont contre cette visite. Plusieurs parlementaires britanniques s'y opposent également. Le chef des libéraux-démocrates, Ed Davey, a ainsi estimé que cet honneur «ne devrait pas être accordé à quelqu'un qui insulte et porte atteinte à notre pays de façon répétée». (mbr avec afp)

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Kate et William ont besoin d'aide
2
Kate et William ont besoin d'aide
de Marine Brunner
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
1
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
de Marine Brunner
Harry est de retour devant la justice
Harry est de retour devant la justice
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X

Cette statue célèbre la bromance entre Trump et Epstein

Vidéo: watson
Thèmes
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
1 / 8
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet.
source: getty images europe / max mumby/indigo
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces faiblesses de Trump sont scrutées par la Chine
Les Etats-Unis et la Chine sont-ils à la veille d'un conflit armé? Pékin se préparerait déjà à cette éventualité, notamment en tirant les leçons de la guerre au Moyen-Orient.
La Chine observe attentivement la guerre au Moyen-Orient. Dès la mi-mars, des sources occidentales ont confié au média américain Bloomberg que l'armée de Pékin analysait en détail la guerre déclenchée par le président américain Donald Trump, apparemment dans le but d'en tirer des enseignements sur les capacités militaires des Etats-Unis, qui pourraient s'avérer utiles lors d'un futur conflit.
L’article