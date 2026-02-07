Les formations militaires ainsi que des bourses du Pentagone vont être annulées à Harvard. Keystone

«Idéologies mondialistes»: Trump rompt les liens avec Harvard

La collaboration entre le ministère américain de la Défense et la préstigieuse université cessera dès cette année.

Le Pentagone a annoncé vendredi rompre tous ses liens académiques avec l'université de Harvard, une des cibles de l'offensive du président américain Donald Trump contre les grandes institutions accusées de «wokisme».

Le ministère américain de la défense a précisé dans un communiqué que la fin de la coopération, qui comprend formations militaires et des bourses, s'appliquerait à partir de l'année universitaire 2026-2027. Les militaires pourront terminer les formations déjà entamées au sein de la doyenne des universités américaines.

Cité dans le communiqué, le ministre de la défense Pete Hegsetha justifié:

«Depuis trop longtemps, ce ministère envoie nos meilleurs et plus brillants officiers à Harvard en espérant que l'université comprendrait mieux et apprécierait notre classe de guerriers.»

Il a ajouté:

«Au lieu de cela, trop nombreux sont nos officiers qui en sont revenus en ressemblant trop à Harvard, la tête pleine d'idéologies mondialistes et radicales.»

Donald Trump accuse Harvard et d'autres universités américaines de promouvoir une idéologie dite «woke» qui promeut, selon lui, une forte sensibilité aux injustices liées au racisme, sexisme et autres formes de discriminations et de ne pas protéger suffisamment les étudiants juifs lors des manifestations pro-palestiniennes.

Son gouvernement a déposé des plaintes judiciaires et exigé des indemnités exorbitantes contre des dizaines universités – au moins 75 selon une récente enquête du New York Times.

Il a annoncé lundi réclamer un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard, assurant que son gouvernement ne voulait «plus avoir affaire, à l'avenir» avec l'université basée près de Boston (nord-est). (ats/afp)