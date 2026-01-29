Le démocrate Joaquín Castro a rendu visite à Liam Conejo Ramos et son père, Adrian Alexander Conejo Aria. Keystone

Le petit garçon arrêté par l'ICE est «déprimé et triste»

Le député Joaquín Castro a rendu visite à Liam Conejo Ramos, 5 ans, dont la photo de l'arrestation a fait le tour du monde. Et l'enfant ne va pas bien.

Plus de «International»

Un représentant démocrate a affirmé mercredi que le petit garçon arrêté à Minneapolis par la police de l'immigration, dont la photo a fait le tour du monde, était «déprimé et triste». Le démocrate a rendu visite au garçon dans le centre où il est détenu avec son père.

L'arrestation le 20 janvier de Liam Conejo Ramos, 5 ans, a ému au-delà des Etats-Unis. Une photo, devenue virale, le montre apeuré et coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin, portant un cartable tenu par un agent vêtu de noir.

Liam Conejo Ramos, 5 ans Keystone

Joaquín Castro, représentant démocrate du Texas, a rendu visite mercredi au petit garçon équatorien et à son père, Adrián Conejo Arias, dans le centre de détention pour familles de migrants de Dilley dans cet Etat. «Son père dit qu'il n'est plus le même, qu'il dort beaucoup parce qu'il est déprimé et triste», a-t-il décrit dans une vidéo sur X. Le député a indiqué que Liam dormait lorsqu'il s'est rendu sur place.

«Je m'inquiète pour sa santé mentale», a ajouté l'élu, ajoutant que selon son père l'enfant «veut retourner à l'école».

Procédure d'expulsion suspendue

Joaquín Castro soutient que la famille se trouve dans le pays en situation régulière et qu'ils doivent tous deux être libérés. Mardi, un juge fédéral a suspendu jusqu'à nouvel ordre la procédure d'expulsion de Liam et son père.

Le juge a également empêché leur transfert hors du centre de détention où ils se trouvent à Dilley, au Texas, un lieu où sont emmenées les familles de migrants avec des enfants mineurs accusées d'avoir enfreint les lois sur l'immigration.

Notre commentaire 👇 Commentaire L’Amérique a honte

Une centaine de personnes a manifesté mercredi devant ce centre de détention, avant d'être dispersée au gaz lacrymogène. (jzs/ats)