Nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants présumés

Une embarcation de narcotrafiquants présumés a été visée jeudi par une frappe dans l'océan Pacifique, faisant deux morts, a indiqué vendredi l'armée américaine.

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Le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a précisé dans un message sur X que ce «navire discret circulait sur des routes connues pour le trafic de drogue dans le Pacifique Est et se livrait à des opérations de narcotrafic».

Selon un porte-parole des garde-côtes américains, «deux corps et un survivant ont été retrouvés dans l'eau» et remis aux autorités costaricaines.

Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis, qui a fait plus de 150 morts.



L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.



La légalité de cette campagne suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. (sda/ats/afp)