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France: un policier tue sa famille et se suicide

En France, un policier tue sa famille et se suicide

epa11122805 Police patrol the area around Gare de Lyon train station in Paris, France, 03 February 2024. Three people were injured in a knife attack on the morning of 03 February at Gare de Lyon in Pa ...
La police française enquête sur un drame familial survenu dans le Val-d'Oise (image prétexte).Image: EPA
Un drame familial a eu lieu à Villers-en-Arthies (France). Un policier municipal a tué par balles son ex-compagne et leurs deux enfants avant de se suicider.
10.05.2026, 17:5810.05.2026, 18:00

Un policier municipal est soupçonné d'avoir tué par balles son ex-compagne et leurs deux enfants de 9 et 13 ans à son domicile de Villers-en-Arthies (Val-d'Oise), avant de retourner son arme de service contre lui. Les quatre corps ont été découverts samedi après-midi.

Avec son arme de service

Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la brigade de recherches de Pontoise et à la section de recherches de Versailles, le policier municipal des Hauts-de-Seine, âgé d'une quarantaine d'années, aurait conservé son arme de service. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu mortels et de s'être ensuite donné la mort.

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C'est le nouveau compagnon de la femme qui a signalé samedi après-midi que cette dernière ne répondait plus à ses appels, alors qu'ils devaient partir en week-end. Selon lui, sa compagne, avec qui il est en couple depuis un peu plus d'un mois, s'était rendue la veille au domicile de son ex-concubin, qui travaillait de nuit, pour garder leurs enfants.

Arrivés sur place, les gendarmes ont remarqué la présence du véhicule de la compagne devant le domicile, dont la porte était verrouillée et les volets baissés. Un impact de balle était également visible. Une fois entrés à l'intérieur, les gendarmes ont trouvé les quatre corps sans vie. Le parquet précise qu'il «n'existe aucun antécédent judiciaire de violences conjugales entre les ex-époux». Des autopsies seront réalisées, ont ajouté les autorités.

Un week-end sanglant en France

Cent-sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

Par ailleurs, en Meurthe-et-Moselle, un père de famille a tiré sur ses deux fils, tuant l'un âgé de sept ans et blessant grièvement l'autre, 17 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est ensuite suicidé. Les faits sont survenus «dans un contexte de séparation», selon le parquet. (btr/ats)

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