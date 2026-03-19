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Guertre en Iran: le FBI enquête sur Joe Kent après sa démission

FILE - Joe Kent, Director of the U.S. National Counterterrorism Center, speaks during a congressional debate at KATU studios Oct. 7, 2024, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane, File) Joe Kent
Joe Kent visé par une enquête du FBI après sa rupture avec Trump.Keystone

Le FBI enquête sur l'ex-boss de l'anti-terrorisme qui a critiqué Trump

Joe Kent, ancien responsable antiterroriste nommé par Donald Trump, est visé par une enquête du FBI après sa démission fracassante contre la guerre en Iran.
19.03.2026, 09:3419.03.2026, 09:34

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête contre un ex-haut responsable de l'antiterrorisme qui a démissionné mardi pour protester contre la guerre menée contre l'Iran, affirment jeudi plusieurs médias américains dont le New York Times et CBS.

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Cette lettre de démission enfonce Donald Trump

Selon ces médias, le FBI a ouvert une enquête contre Joe Kent pour des fuites présumées d'informations classifiées. Selon ces mêmes sources, l'enquête aurait commencé avant la démission de Kent.

«Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran,» avait annoncé mardi le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagée sur X. Kent, ancien soldat des forces spéciales:

«L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain.»

Donald Trump a réagi en déclarant à la presse depuis le Bureau ovale que Joe Kent était «très faible en matière de sécurité» et que sa démission était «une bonne chose».

Joe Kent avait été nommé par Donald Trump à la tête du Centre chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes, et à ce titre il occupait le poste de conseiller principal du président en matière de contre-terrorisme. (jah)

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