Trump veut bannir les personnes transgenres de l'armée

Tous les looks des bals de l'investiture de Trump

Le Sénat américain a approuvé de justesse vendredi la nomination de Pete Hegseth comme ministre de la Défense du gouvernement Trump. Il a formellement pris ses fonctions lundi au Pentagone en assurant à des journalistes que son ministère appliquerait les décisions présidentielles «sans délai et sans exception». (jzs/ats)

«Nous allons proposer une réintégration complète à chaque militaire écarté des forces armées à cause de la vaccination obligatoire contre le Covid-19, dans son grade et son niveau de traitement précédents», a par ailleurs assuré Donald Trump à Doral, près de Miami.

Trump veut «faire le ménage» à Gaza et ça passe mal

«Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable»

Le 20 janvier, jour de son investiture, le nouveau président avait promis de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres, affirmant que les Etats-Unis ne reconnaîtraient plus que «deux sexes, masculin et féminin» définis à la naissance.

«Une réalité fondamentale et incontestable»

Environ la moitié des Etats, le plus souvent dirigés par des conservateurs, interdisent en outre l'accès des femmes transgenres aux compétitions sportives scolaires féminines. Un bannissement que Donald Trump veut également faire appliquer au niveau fédéral.

D'après le site Human Rights Campaign, 26 Etats américains interdisent ces thérapies de transition pour les mineurs, une interdiction que Donald Trump a promis d'élargir au reste des Etats-Unis en supprimant toute aide fédérale.

Selon le Williams Institute de l'université de Californie, environ 1,6 million de personnes de plus de 13 ans, dont 300 000 adolescents, s'identifient comme transgenre aux Etats-Unis. Cela ne signifie pas qu'ils ont tous entamé des thérapies de transition.

Pendant la campagne présidentielle, le candidat républicain avait promis de restreindre les droits des personnes transgenres aux Etats-Unis, prévenant notamment qu'il mettrait fin «dès le premier jour» et d'un «simple trait de plume» à ce qu'il avait qualifié de «délire transgenre».

«Pour nous assurer que nous disposons de la force combattante la plus létale au monde, nous allons débarrasser notre armée de l'idéologie transgenre», a affirmé Donald Trump devant des élus républicains réunis en Floride.

Plus de «International»

Ce Granini est «l'arnaque de l'année» en Allemagne, et en Suisse?

Les plus lus

Les Palestiniens rentrent chez eux

Une marée humaine de déplacés traverse lundi Gaza, ravagée par 15 mois de guerre, après un accord Israël-Hamas pour libérer six otages.

Une marée humaine de déplacés est en route lundi vers le nord de la bande de Gaza ravagée par plus de 15 mois de guerre dans le territoire palestinien, après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de six autres otages.