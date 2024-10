Erik Menendez, à gauche, et Lyle Menendez, à droite, respectivement en 2016 et 2018. Keystone

Affaire Menendez: un procureur a tranché sur le sort des deux frères

Le procureur de Los Angeles, George Gascon, a rendu jeudi sa décision dans l'affaire des frères Menendez. Près de 30 ans après qu'Erik et Lyle aient été reconnus coupables du meurtre de leurs parents et condamnés à la perpétuité, ils pourront enfin être rejugés à la lumière de nouvelles preuves.

«Après un examen très attentif de tous les arguments avancés par les personnes des deux côtés de cette équation, je suis arrivé à un point où je crois qu'en vertu de la loi, une nouvelle condamnation est appropriée et je vais recommander cela à un tribunal demain», a déclaré le procureur jeudi en début d'après-midi, lors d'une conférence de presse à Los Angeles.

«Ils ont payé leur dette envers la société et le système leur offre un moyen de faire examiner leur cas» Le procureur de Los Angeles, George Gascon.

Si un juge de la Cour supérieure condamne à nouveau les frères pour «homicide involontaire» au lieu de «meurtre au premier degré», ils pourraient bientôt sortir de prison d'ici quelques semaines. Selon le procureur Gascon, étant mineurs au moment des faits, les frères Menendez pourraient même «être immédiatement éligibles à une libération conditionnelle».

De nouvelles preuves

Condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle lors de leur deuxième procès en 1996 pour le meurtre de leurs parents, Erik, 55 ans, et Lyle, 56 ans, sont revenus au centre de l'attention grâce à de nouvelles preuves, dévoilées dans un documentaire l'année dernière, ainsi qu'à une multitude de vidéos TikTok et à la récente série Netflix de Ryan Murphy, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Parmi ces nouveaux éléments, citons une lettre datée de 1988 qu'Erik Menendez adressée à l'un de ses cousins décrivant des abus sexuels intenses et répétés infligés par son père.

«Je pense que les frères ont été victimes de nombreux dysfonctionnements et de violences à la maison», a reconnu le procureur Gascon. «Mais ils ont été emprisonnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie que, selon la loi de l’époque, ils n’avaient aucun espoir de sortir un jour.»

Après avoir épuisé tous les recours en justice possibles, les frères Menendez entrevoient donc un chemin vers la liberté. Ils seront fixés sur leur sort lors d'une audience prévue le 26 novembre, durant laquelle le juge pourrait ordonner la tenue d'un nouveau procès ou une réduction de leur peine de prison. (mbr)