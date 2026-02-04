larges éclaircies
Ryan Routh lors de son arrestation.Keystone

L'homme qui avait tenté de tuer Trump condamné

L'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump en 2024 a été condamné à la prison à perpétuité.
04.02.2026, 19:1204.02.2026, 19:41

Ryan Routh, l'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en Floride en septembre 2024, deux mois avant la présidentielle, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité.

Ryan Routh, 59 ans, avait été reconnu coupable en septembre par un jury de Floride (sud-est) de cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle.

FILE - Ryan Wesley Routh takes part in a rally in central Kyiv, Ukraine, April 30, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
Ryan Routh.Keystone

«La peine raisonnable dans ce dossier est la prison à vie», a déclaré la juge Aileen Cannon, expliquant vouloir protéger la population de «tout futur crime» que pourrait commettre Ryan Routh.

Se poignarder avec un stylo

A l'issue de son procès devant ce tribunal fédéral, juste après le verdict, Ryan Routh avait tenté de se poignarder avec un stylo. Des surveillants étaient intervenus pour l'en empêcher.

Plaidant non coupable, Routh s'était défendu lui-même lors de son procès et avait affirmé n'avoir jamais eu l'intention de blesser Trump ni personne d'autre. La juge Aileen Cannon l'avait autorisé à assurer sa propre défense, malgré son absence de formation juridique.

Qui est Ryan Routh, l'homme suspecté d'avoir voulu tuer Trump?

Ryan Routh avait été arrêté le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump.

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. (ats)

