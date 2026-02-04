larges éclaircies
La tempête Leonardo fait un mort au Portugal

epa12704480 People use a boat after River Sado overflowed its banks, amidst the passage of Storm Leonardo, in Alcacer do Sal, Portugal, 04 February 2026. The Portuguese Institute of the Sea and Atmosp ...
A Alcácer do Sal, le fleuve est sorti de son lit.Keystone

La dépression Leonardo a balayé la péninsule ibérique avec des «pluies extraordinaires». Une personne est décédée au Portugal, tandis qu'en Espagne, plusieurs rivières menacent de déborder.
04.02.2026, 22:0904.02.2026, 22:09

La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ferroviaire et routier en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, souvent dévastateurs.

L'agence météorologique espagnole Aemet a décrété l'alerte rouge (la plus élevée) dans les massifs de Grazalema et de Ronda, en Andalousie, ainsi que dans la zone du détroit de Gibraltar, face au «danger extraordinaire» dû aux précipitations. Plusieurs rivières menacent de déborder.

De nombreux éboulements

A Grazalema, village de montagne de la province de Cadix, il est tombé plus de 40 centimètres de pluie, soit «ce qui tombe généralement à Madrid en une année», a expliqué à l'AFP Ruben del Campo, porte-parole de l'Aemet.

Auparavant, sur le réseau social X, il avait souligné que ces «pluies extraordinaires» étaient aggravées «par le fait qu'il a déjà plu intensément ces dernières semaines, les sols sont très saturés, les cours d'eau charrient déjà beaucoup d'eau». «Il est très probable que des crues, des inondations et des glissements de terrain se produisent», a-t-il ajouté.

«Il y a de nombreux éboulements, de nombreuses routes et chemins sont coupés (...) Ce sont de très grandes quantités d'eau qui s'accumulent, que la terre n'arrive plus à absorber», a commenté à la télévision espagnole, Maria Paz Fernandez, maire de Ronda, à une trentaine de kilomètres de Grazalema.

epaselect epa12704064 A woman walks through a street flooded by heavy rain in Grazalema, Cadiz, Andalusia, Spain, 04 February 2026. The Red Cross has mobilized volunteers from its Emergency Response T ...
La situation à Grazalema, en Andalousie.Keystone

En raison de la situation qui a touché presque toute l'Andalousie, 3500 personnes ont été évacuées à titre préventif et les écoles ont été fermées. Presque tous les trains ont été annulés dans la région, selon la compagnie publique espagnole Renfe, tout comme l'accès aux ports.

Le président régional andalou, Juan Manuel Moreno, avait demandé mardi «la plus grande prudence» et «du bon sens», surtout à proximité «des rivières et des zones inondables». «Evitez les déplacements inutiles», a indiqué de son côté sur X le Premier ministre Pedro Sanchez, appelant à la «plus grande prudence» alors que près d'une cinquantaine de routes étaient coupées.

Plus de 3000 incidents

Au Portugal, la protection civile a annoncé que les inondations ont fait un mort et précisé que 200 personnes ont été évacuées mercredi dans les régions du centre. Depuis dimanche, les services d'urgence ont géré lus de 3300 incidents, principalement dus à des inondations, des chutes d'arbres et des glissements de terrain.

A Alcacer do Sal, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne, le fleuve Sado est sorti de son lit et la principale avenue du centre-ville a été inondée. (ats)

Une tempête hivernale majeure frappe les Etats-Unis
Video: watson
