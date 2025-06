La fin de l'amourette entre Trump et Musk ne pouvait être que sanglante. getty/watson

La guerre est déclarée

C'est la fin d'un mariage de convenance aussi improbable que mouvementé entre Donald Trump et Elon Musk. Pendant que l'un se dit «très déçu», l'autre affirme que son ancien meilleur copain n'aurait jamais «remporté l'élection de 2024 sans son aide». Résumé d'un carnage.

Plus de «International»

Le divorce de fin entre le président américain et l'homme le plus riche du monde se devait d'être à l'image de leur lune de miel: intense, explosif et dramatique. Après les «gentillesses» balancées mercredi par Elon Musk à l'égard du projet de loi fiscale de son ancien allié à la Maison-Blanche (un projet, je cite: «scandaleux», «bourré de dépenses inutiles» et une «abomination répugnante»), c'était au tour de Donald Trump de venir à la charge, ce jeudi.

Et autant dire qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. En pleine rencontre avec le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, dans le Bureau ovale, le président a fini par ouvrir le feu, après des jours de silence inhabituel.

«Je suis très déçu par Elon. Je l'ai beaucoup aidé» Donald Trump

«Je suis très déçu, car Elon connaissait les rouages de ce projet de loi mieux que quiconque ici. Mieux que vous. Il en savait tout. Il n'y voyait aucun problème», a allégué le président américain, en réponse à une question d'un journaliste sur les critiques de son ancien conseiller.

Pour Donald Trump, la frustration d'Elon Musk face à son projet de loi n'est rien de moins qu'intéressée. «Soudain, il a eu un problème. Et il ne l'a développé que lorsqu'il a appris que nous allions devoir réduire l'obligation d'utilisation des véhicules électriques», a suggéré le président.

Donald Trump a réglé ses comptes avec Elon Musk en même temps qu'il recevait le chancelier Friedrich Merz. Keystone

«Faux», a rétorqué presque aussitôt le patron de Tesla, dans une sorte de scène de ménage en direct sur X. «Sans moi, Trump aurait perdu l'élection, les démocrates contrôleraient la Chambre et les républicains seraient à 51-49 au Sénat», s'est-il agacé.

«Quelle ingratitude» Elon Musk, jeudi, sur X

Comme le rappelle le New York Times, Elon Musk a l'habitude de publier d'abord et de gérer les conséquences ensuite. Sur sa plateforme, il a notamment déjà accusé quelqu'un d'être un «pédophile» sans preuve et prétendu disposer des fonds nécessaires pour privatiser Tesla.

Rien qui n'inquiète trop Donald Trump, apparemment, puisqu'il a suggéré avec un sourire en coin qu'Elon Musk souffrait désormais d'une maladie courante chez ses anciens collaborateurs: le «syndrome de dérangement de Trump» - une expression fréquemment utilisée par les républicains pour désigner les démocrates et tous ceux qui s'opposent au président.

En guise de conclusion, le président américain a fini par lâcher la sentence:

«Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si nous la conserverons» Donald Trump, dans le Bureau ovale jeudi

Il ne croyait pas si bien dire. Car la querelle s'est poursuivie sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Elon Musk, qui ne comptait manifestement pas s'arrêter en si bon chemin dans les règlements de compte, en a remis une couche en affirmant que:

«Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics» Elon Musk, en référence aux documents gouvernementaux concernant le financier déchu et délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein

Pendant ce temps, Donald Trump s'emparait de son propre téléphone pour lancer sur son propre réseau, Truth Social: «Elon était 'à bout de forces', je lui ai demandé de partir, je lui ai retiré son mandat qui obligeait tout le monde à acheter des voitures électriques dont personne d'autre ne voulait (ce qu'il savait depuis des mois que j'allais faire!), et il est devenu DINGUE!»

«Le moyen le plus simple d'économiser des milliards de dollars dans notre budget est de mettre fin aux subventions et contrats gouvernementaux d'Elon Musk. J'ai toujours été surpris que Biden ne le fasse pas» Donald Trump, sur Truth Social

C'est officiel, le divorce entre deux des hommes les plus puissants de la planète est consommé. Et il pourrait faire faire presque autant de dégâts que n'en a provoqué leur histoire d'amour.