Joe Biden, 82 ans, et sa famille «examinent les options de traitement avec ses médecins», ajoute le texte transmis aux médias. (ats/svp)

«Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective» de la maladie, déclare le bureau de Joe Biden dans un communiqué transmis à l'AFP.

Plus de «International»

Joe Biden s'en va et on ne se rappelera que de ça

Les plus lus

Voici la stratégie qui a permis aux espions russes de viser Musk

Le milliardaire de la tech Elon Musk diffuse de la propagande russe depuis 2022. Un ancien agent du FBI a expliqué à la chaîne allemande ZDF que cela n'avait rien d'une coïncidence.

Elon Musk consomme ouvertement de la drogue. Selon ses propres dires, surtout de la kétamine, une substance festive. Le boss de Tesla et de SpaceX aurait également un penchant pour les jeux de hasard interdits et les soirées de débauche - et cela ferait de lui une cible privilégiée pour les services secrets russes. Voilà ce que révèle un ex-agent du FBI dans une enquête de la chaîne allemande ZDF.