Le directeur du FBI, Christopher Wray, quittera son poste au début de l'année prochaine, a annoncé mercredi le bureau. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Le patron du FBI prend une décision radicale

Alors que Donald Trump avait clamé son intention de le licencier pour le remplacer par un loyaliste, Kash Patel, fin novembre, Christopher Wray a pris les devants et annoncé ce mercredi qu’il démissionnerait avant l’entrée en fonction du prochain président.

Nommé en 2017 par Donald Trump lui-même, Christopher Wray avait remplacé James Comey, licencié en pleine enquête du FBI enquêtait sur des liens potentiels entre la campagne du 45e président et la Russie. Selon le Washington Post, il a annoncé ses plans lors d'une réunion publique «pleine d'émotion» avec le personnel du FBI, mercredi après-midi.

«Après des semaines de réflexion approfondie, j'ai décidé que la bonne chose à faire pour le FBI était que je serve jusqu'à la fin de l'administration actuelle en janvier, puis que je me retire» Christophe Wray, à ses employés, mercredi

Durant son mandat, Christopher Wray a supervisé le bureau dans un contexte de tensions politiques croissantes et de menaces diverses, des cyberattaques chinoises aux violences internes contre des fonctionnaires, y compris des agents du FBI.

Une cible du camp Trump

Vivement critiqué par le futur président et ses alliés pour son soutien à certaines enquêtes fédérales sensibles, dont l’enquête sur la mauvaise gestion présumée de documents classifiés par Donald Trump, et celle sur ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, Christopher Wray a toujours défendu l’indépendance du FBI. Il a toujours affirmé que son travail était guidé par les faits, la loi et la recherche impartiale de la justice.



«Mon objectif est de rester concentré sur notre mission, le travail indispensable que vous accomplissez chaque jour au nom du peuple américain. A mon avis, c’est la meilleure façon d’éviter d’entraîner le FBI encore plus loin dans la mêlée» Christopher Wray, dans un communiqué

Il a également souligné son attachement à l’agence et aux valeurs qui guident son fonctionnement. L'annonce de sa démission a été accueillie par une longue ovation debout de la part de son personnel.

Réactions partagées

Les réactions politiques à cette démission ont afflué de tous les bords politiques. Côté démocrate, on dénonce «une pression politique brutale» menaçant l’indépendance judiciaire et mettant en péril l’intégrité des forces de l’ordre.

«La démission de Wray est le résultat d’une pression politique brutale qui répugne à notre système judiciaire. Cela accroît considérablement les risques d’utiliser le FBI à des fins politiques ou personnelles» Le sénateur démocrate Richard Blumenthal

Le ministre de la Justice de l'administration démocrate sortante, Merrick Garland, a salué la décision du directeur, qui a servi les Etats-Unis «honorablement et avec intégrité pendant des décennies, y compris sept ans comme directeur du FBI sous des présidents des deux partis».

A l’inverse, côté républicain, on perçoit dans ce départ une «opportunité de réformes».

«Les futurs directeurs du FBI devraient tirer les leçons des erreurs de Wray. Faire obstruction au Congrès, rompre ses promesses, appliquer deux poids, deux mesures et tourner le dos aux lanceurs d’alerte ne suffira plus» Le sénateur républicain Chuck Grassley

«La démission de Christopher Wray est un grand jour pour l'Amérique parce qu'elle va mettre fin à l'instrumentalisation de ce qui est désormais connu comme le ministère américain de l'Injustice», a réagi l'intéressé, Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Durant son mandat, Christopher Wray s’est efforcé de répondre aux accusations de partialité contre le FBI. Ce qui ne l'a pas empêché de se retrouver au cœur de la controverse après des perquisitions approuvées par la justice au manoir de Mar-a-Lago, en Floride, pour récupérer des documents classifiés. Ces décisions ont déclenché des menaces violentes contre le FBI, une situation qui a profondément préoccupé le directeur de l'agence.

Alors que Paul Abbate, adjoint de Christopher Wray et vétéran du bureau, pourrait assurer l’intérim, son départ à la retraite imminent laisse planer des incertitudes sur la transition. Le prochain directeur, nommé par Trump, pourrait incarner un tournant dans l’histoire récente du FBI, marqué par des critiques persistantes et des attentes accrues en matière de transparence et d’impartialité. (mbr)