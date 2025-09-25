en partie ensoleillé10°
L'audience de Jimmy Kimmel explose pour son grand retour

Jimmy Kimmel lors de la reprise son &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; show à Los Angeles, mardi.
L'émission de Jimmy Kimmel a enregistré sa meilleure performance «depuis plus de 10 ans».Keystone

Suspendu suite à une polémique autour du meurtre de Charlie Kirk, l'animateur est revenu à l'antenne mardi soir. Et les téléspectateurs étaient au rendez-vous.
25.09.2025, 08:2425.09.2025, 08:24

L'humoriste Jimmy Kimmel a enregistré une explosion de ses chiffres d'audience. 6,2 millions de téléspectateurs ont assisté à son retour à la télévision, selon des chiffres publiés mercredi. Après une semaine d'interruption, l'animateur est revenu à l'antenne mardi soir et en a profité pour faire un pied de nez au président américain, qui avait jugé que sa suspension était surtout due à ses mauvaises audiences.

Donald Trump «a fait de son mieux pour me faire annuler. Au lieu de cela, il a forcé des millions de personnes à regarder l'émission», a ironisé Jimmy Kimmel.

«Cela s'est retourné contre lui de façon énorme»
Jimmy Kimmel

Les 6,2 millions de téléspectateurs avancés par la chaîne ABC représentent la meilleure performance de l'émission «depuis plus de 10 ans», selon un communiqué de Disney, propriétaire de la chaîne. Et ce, alors même que l'émission n'a pas été diffusée par près de 25% des chaînes locales du pays, qui continuent de boycotter l'humoriste.

Notre commentaire 👇

Commentaire
Jimmy Kimmel est la cible et le sniper en même temps

L'audience de «Jimmy Kimmel Live!» mardi a ainsi été plus de quatre fois plus importante que la moyenne de la dernière saison de l'émission. Plus de 26 millions de personnes ont également regardé la séquence d'ouverture de l'humoriste sur les réseaux sociaux.

«Comportement scandaleux»

Jimmy Kimmel avait indigné le camp trumpiste la semaine dernière, en accusant la droite américaine d'exploiter politiquement le meurtre de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk. Dans la foulée, le patron du gendarme américain de l'audiovisuel (FCC) avait dénoncé un «comportement scandaleux» et sous-entendu qu'il pourrait retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient l'émission.

Deux groupes possédant des dizaines de chaînes locales, Nexstar et Sinclair, ont alors annoncé refuser de diffuser l'émission, provoquant une crise qui avait conduit ABC à suspendre l'émission dans tout le pays. Donald Trump avait immédiatement salué une «grande nouvelle pour l'Amérique» et appelé à priver d'antenne d'autres figures des «late night shows», ces émissions de fin de soirée populaires aux Etats-Unis.

Analyse
Trump se brûle avec son propre brasier

«Un gouvernement qui menace de faire taire un comédien que le président n'aime pas est anti-Américain», a dénoncé Jimmy Kimmel. (jzs/ats)

