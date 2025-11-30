faible pluie
DE | FR
burger
International
Israël

Cisjordanie: quatre étrangers blessés dans une attaque de colons

L'Italie se penche sur le cas de 4 blessés dans une attaque de colons en Israël

Quatre bénévoles étrangers ont été violemment agressés par des colons masqués près de Jéricho, avant d’être hospitalisés et pris en charge par les autorités locales.
30.11.2025, 23:0730.11.2025, 23:07

Trois Italiens et une Canadienne ont été pris en charge dimanche à l'hôpital de Jéricho après avoir été agressés par des colons en Cisjordanie occupée, a rapporté l'une des victimes à l'AFP qui a souhaité garder l'anonymat.

Ils séjournaient dans la zone de Duyuk, à l'ouest de Jéricho, dans le centre de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, raconte une des membres du groupe que l'agence de presse officielle palestinienne Wafa a qualifié de «militants internationaux».

«Contusions au visage et à la poitrine»

«Nous dormions la nuit (...), dix colons masqués sont arrivés, deux avaient des armes à feu, certains des bâtons», a-t-elle raconté. «Ils m'ont donné plusieurs coups au visage, aux côtes, à la hanche». Elle continue:

«Cela a duré environ 10 à 15 minutes. Ensuite, ils ont pris toutes nos affaires. Ils ont volé mon passeport, mon téléphone, mon portefeuille, mes cartes bancaires, puis ils sont partis.»

D'après le directeur de l'hôpital public de Jéricho, Riyad Eid, les quatre ressortissants étrangers sont arrivés dans son établissement «ce matin» avant d'être autorisés à sortir plus tard dans la journée.

«Ils souffraient pour certains de contusions au visage et à la poitrine, et l'un d'eux a été frappé dans une zone sensible», décrit le médecin à l'AFP sans davantage de détails.

Que dit l'Italie?

Dans un communiqué, le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que «trois bénévoles internationaux italiens» avaient «été agressés la nuit dernière par des colons israéliens près de Jéricho».

epa12533565 Italy&#039;s Minister for Foreign Affairs, Antonio Tajani attends the First International Conference on Italophonia at Villa Madama, in Rome, Italy 18 November 2025. The conference is a ne ...
Antonio Tajani.Keystone

«Les colons seraient entrés dans leur domicile, auraient agressé les bénévoles et volé l'ensemble de leurs effets personnels», poursuit le ministère, précisant que le ministre Antonio Tajani «suivait» la situation en coordination avec le consul général d'Italie à Jérusalem.

Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, dans un territoire peuplé d'environ trois millions de Palestiniens. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Trump se laisse humilier par South Park?
Le président américain — pourtant pas vraiment du style à rester muet face à ses détracteurs — semble accepter sans broncher les moqueries de la série satirique South Park, qui s'en prend à lui comme jamais dans sa 27ème saison. L'humoriste Patton Oswalt pense savoir pourquoi.
Donald Trump marié au diable et père de son enfant? La 27ème saison de South Park, dernière en date, n'y est pas allée de main morte, pour caricaturer le président américain.
L’article