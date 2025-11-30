L'Italie se penche sur le cas de 4 blessés dans une attaque de colons en Israël

Quatre bénévoles étrangers ont été violemment agressés par des colons masqués près de Jéricho, avant d’être hospitalisés et pris en charge par les autorités locales.

Plus de «International»

Trois Italiens et une Canadienne ont été pris en charge dimanche à l'hôpital de Jéricho après avoir été agressés par des colons en Cisjordanie occupée, a rapporté l'une des victimes à l'AFP qui a souhaité garder l'anonymat.

Ils séjournaient dans la zone de Duyuk, à l'ouest de Jéricho, dans le centre de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, raconte une des membres du groupe que l'agence de presse officielle palestinienne Wafa a qualifié de «militants internationaux».

«Contusions au visage et à la poitrine»

«Nous dormions la nuit (...), dix colons masqués sont arrivés, deux avaient des armes à feu, certains des bâtons», a-t-elle raconté. «Ils m'ont donné plusieurs coups au visage, aux côtes, à la hanche». Elle continue:

«Cela a duré environ 10 à 15 minutes. Ensuite, ils ont pris toutes nos affaires. Ils ont volé mon passeport, mon téléphone, mon portefeuille, mes cartes bancaires, puis ils sont partis.»

D'après le directeur de l'hôpital public de Jéricho, Riyad Eid, les quatre ressortissants étrangers sont arrivés dans son établissement «ce matin» avant d'être autorisés à sortir plus tard dans la journée.

«Ils souffraient pour certains de contusions au visage et à la poitrine, et l'un d'eux a été frappé dans une zone sensible», décrit le médecin à l'AFP sans davantage de détails.

Que dit l'Italie?

Dans un communiqué, le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que «trois bénévoles internationaux italiens» avaient «été agressés la nuit dernière par des colons israéliens près de Jéricho».

Antonio Tajani. Keystone

«Les colons seraient entrés dans leur domicile, auraient agressé les bénévoles et volé l'ensemble de leurs effets personnels», poursuit le ministère, précisant que le ministre Antonio Tajani «suivait» la situation en coordination avec le consul général d'Italie à Jérusalem.

Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, dans un territoire peuplé d'environ trois millions de Palestiniens. (jah/ats)