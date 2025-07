Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en avril dernier, à Washington. Keystone

Trump veut croire à un cessez-le-feu à Gaza «la semaine prochaine»

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il se montrerait «très ferme» avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour obtenir un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il espère l'obtenir dès la semaine prochaine.

«Très ferme, très ferme», a répondu Donald Trump comme on lui posait une question sur son attitude envers le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, lors de sa visite prévue lundi prochain à Washington.

«Il vient ici la semaine prochaine. Il veut aussi en finir» Donald Trump, à propos de Netanyahou

Le milliardaire républicain a affirmé que les Etats-Unis faisaient pression pour qu'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza soit conclue rapidement. Il a alors déclaré à un journaliste qui lui demandait si une trêve dans le territoire palestinien pourrait survenir d'ici la visite aux Etats-Unis de Benjamin Netanyahou:

«Nous espérons que cela va se produire, et nous espérons que cela arrivera dans le courant de la semaine prochaine» Donald Trump

Les combats continuent

Donald Trump avait déjà dit vendredi qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était «proche». Mais, sur le terrain, les combats continuent de faire rage entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens.

Israël a ainsi annoncé mardi avoir étendu son offensive dans la bande de Gaza où de nouvelles frappes ont fait 17 morts selon les secours palestiniens. La résolution rapide de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran a ravivé les espoirs d'un arrêt des combats à Gaza, où plus de 20 mois d'affrontements ont créé des conditions humanitaires catastrophiques pour une population de plus de deux millions de personnes.