Joe Biden passe à la casserole

Le président démocrate paie encore le prix des documents classifiés qu'il avait oublié chez lui il y a quelques années. montage: watson

Le président américain a été soumis à un interrogatoire «volontaire» entre dimanche et lundi, a indiqué la Maison-Blanche.



«Le président et la Maison Blanche coopèrent» avec l'enquête menée sous la houlette d'un un procureur spécial, a encore affirmé l'exécutif. Mais oui, souvenez-vous: fin 2022, une série de documents confidentiels, dont le nombre exact et la teneur restent inconnus, avaient été trouvés soit dans un bureau qu'occupait Joe Biden dans un cercle de réflexion de Washington, soit dans sa maison de Wilmington dans le Delaware.

Des découvertes embarassantes

Ces documents remontent à la vice-présidence du démocrate (2009-2017) et à ses trois décennies au Sénat, au cours desquelles il s'est beaucoup occupé de politique étrangère.

Ces découvertes ont plongé la Maison Blanche dans l'embarras car elles évoquent, malgré un certain nombre de différences, l'affaire des archives officielles emportées en Floride par Donald Trump à la fin de sa présidence. La loi aux Etats-Unis oblige les présidents et les vice-présidents à transférer l'ensemble de leurs documents officiels, communications, et autres notes aux Archives nationales. (mbr/ats)