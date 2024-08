Après son retrait de la course contre Donald Trump, Joe Biden ne pourra donc espérer toucher le copieux salaire présidentiel que jusqu'en janvier 2025. Keystone

Voici combien gagne un président des Etats-Unis

Si le salaire du président américain n'a pas été augmenté depuis plus de 20 ans, le titulaire de la fonction suprême peut au moins économiser sur son loyer et bénéficier de quelques avantages.

Jakob Hartung / t-online

Il a beau être considéré comme le leader du monde libre, le président des Etats-Unis reste un fonctionnaire fédéral (presque) comme les autres. En échange de son service pour l'Etat, il perçoit un salaire. Un salaire plus élevé que celui de la plupart des autres fonctionnaires, relève toutefois USA Today. Sans oublier quelques avantages supplémentaires, comme un logement gratuit, des forfaits pour les repas et les voyages ainsi qu'une protection à vie par le Secret Service.

Ce que gagne le président des Etats-Unis d'Amérique

Le salaire du président est de 400 000 dollars US par an (environ 347 000 francs suisses), un montant fixé par le Congrès en 2001. En conséquence, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden ont gagné le même montant. Mais l'inflation a depuis lors considérablement réduit le pouvoir d'achat de ce chèque de salaire. Ainsi, les 400 000 dollars que Bush gagnait en 2001 correspondent en dollars actuels à environ 720 000 dollars, selon les estimations de Forbes.

Auparavant, la rémunération du président était fixée à 200 000 dollars par an (173 000 francs). Cette augmentation de salaire de près de 100% a été imposée afin de reconnaître à sa juste valeur l'un des «emplois les plus difficiles, les plus exigeants et les plus importants au monde», avait alors expliqué le député américain Stephen Horn du Comité pour la réforme administrative.

Avantages: frais, divertissement et déplacements

Outre ce salaire, le président reçoit 50 000 dollars de frais (43 300 francs), l'accès à un compte de voyage non imposable d'un montant de 100 000 dollars (86 500 francs) et 19 000 dollars de «divertissement» (16 500 francs), rapporte la chaîne CNBC - une allocation de divertissement qui couvre les dépenses pour les boissons, les séjours à l'hôtel, les repas, les sorties au cinéma et autres.

Par ailleurs, les présidents américains vivent à la Maison-Blanche sans payer de loyer depuis 1792. La propriété compte six étages et 132 pièces, dont un bowling et une boutique de chocolat. Il y a également une salle de sport, un court de tennis, un cinéma et une piscine.

La Maison Blanche

Un président nouvellement élu reçoit 100 000 dollars pour redécorer la Maison-Blanche selon ses souhaits. Les Obama ont refusé cette somme et ont payé la rénovation de leur poche. Ce faisant, ils ont dépensé 1,5 million de dollars, rapporte Business Insider. Donald Trump aurait ainsi dépensé 1,75 million de dollars pour de nouveaux meubles, des revêtements muraux et un bureau.

La Maison-Blanche emploie également près de 100 personnes, dont du personnel de service, des cuisiniers, des plombiers, un fleuriste et une gouvernante en chef. L'entretien coûte quatre millions de dollars par an. Sur cette somme, seuls les salaires horaires des employés qui travaillent lors des fêtes privées sont facturés au président et à sa famille, a confié l'ancienne première dame Laura Bush à la chaîne CNN.

Gîte, auberge et transport

Outre la Maison-Blanche, le président a également accès à Camp David, une immense maison de vacances située dans les montagnes du Maryland. En outre, le président peut loger des personnes dans une maison d'hôtes située dans la capitale Washington DC, qui a déjà été qualifiée d'«hôtel le plus exclusif du monde».

Le président n'a pas non plus à payer lui-même ses frais de transport. Pour les trajets plus longs, il dispose d'Air Force One. Faire fonctionner le Boeing 747 coûte 200 000 dollars par heure, estime CNN. Pour des excursions plus courtes, le président peut utiliser l'hélicoptère Marine One. Au sol, le président se déplace avec une flotte de limousines blindées appelées «The Beasts».

Le montant de la fortune de Joe Biden

Avant de prendre ses fonctions en 2016, Donald Trump avait annoncé vouloir renoncer à son salaire de président. Son successeur, Joe Biden, y a toutefois eu recours à nouveau. Joe Biden est certes lui-même millionnaire - sa fortune est estimée à 10 millions de dollars, mais la plus grande partie de cette somme est liée à l'immobilier, rapporte Forbes.

Joe Biden possède deux maisons dans le Delaware: une villa dans la capitale Wilmington et une résidence d'été à Rehoboth Beach, d'où il a annoncé son retrait de la course à la présidence. Afin d'obtenir plus de liquidités, Biden a contracté en 2022 une ligne de crédit sur la maison d'été d'un montant de 250 000 dollars. Sur cette somme, il a déjà utilisé 100 000 dollars à la fin de l'année 2023.

Ce que gagne la vice-présidente des Etats-Unis

Le salaire du vice-président n'est pas explicitement fixé par la Constitution américaine ou le code fiscal. C'est pourquoi il évolue et augmente en fonction du coût de la vie. Actuellement, le salaire de la vice-présidente Kamala Harris est de 235 100 dollars par an (203 000 francs).

Durant le mandat du président Trump, les républicains de la Chambre des représentants voulaient augmenter sensiblement le salaire du vice-président. A l'époque, le salaire annuel avait été gelé au niveau de 2010, soit 230 700 dollars. Après une dispute avec les démocrates de la Chambre des représentants, un compromis a été trouvé: tous les fonctionnaires fédéraux ont reçu une augmentation de salaire de 1,9%. De ce fait, les salaires annuels pour la vice-présidence ont été portés au niveau actuel.