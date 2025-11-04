assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les républicains risquent quatre échecs à cause de Trump

epa12485048 Democratic nominee for the mayor of New York City Zohran Mamdani (L) and Senator Bernie Sanders (R) take the stage during the &#039;New York Is Not For Sale&#039; rally at Forest Hills Sta ...
En campagne pour la mairie de New York, Zohran Mamdani (à gauche) reçoit le soutien de Bernie Sanders.Image: keystone

Trump risque un quadruple échec cette semaine

Le premier grand scrutin américain depuis la victoire de Donald Trump, il y a un an, pourrait offrir quatre succès majeurs aux démocrates. Les regards se tournent surtout vers la course au poste de gouverneur du New Jersey.
04.11.2025, 16:5704.11.2025, 16:57
Peter Blunschi
Peter Blunschi

Aujourd'hui, comme chaque premier mardi de novembre, les Etats-Uniens se rendent aux urnes. Il y a un an, c’est un véritable séisme politique qui a secoué le pays: Donald Trump faisait son retour à la Maison-Blanche.

Selon un sondage du Washington Post et d’ABC News, 59% des citoyens désapprouvent son action, contre 41% qui le soutiennent. Il s’agit de ses pires chiffres depuis l’assaut du Capitole en janvier 2021. Pourtant, une large part de la base républicaine continue de lui rester fidèle.

Sur toutes les grandes questions, le président est jugé négativement, y compris sur la guerre à Gaza. Les droits de douane sur les importations sont particulièrement impopulaires. Mais les démocrates ne parviennent pas à capitaliser sur cette impopularité: près de 70% des Américains estiment qu’ils ne comprennent pas les préoccupations des «gens ordinaires». Le parti peine toujours à se débarrasser de son image d’élite déconnectée.

Ces considérations nationales n’ont qu’un impact limité sur les scrutins locaux et régionaux, qui suivent leur propre dynamique. Mais ce mardi reste un test crucial pour la présidence Trump. Si l’année 2025 ne comporte pas d’élections au Congrès, trois élections majeures et une votation pourraient donner le ton politique du pays.

Un favori inattendu à New York

Aucune élection municipale n’attire autant d’attention, y compris à l’étranger, que celle de la mairie de New York. Et cela, en raison du favori actuel: Zohran Mamdani. Le démocrate socialiste de 34 ans a remporté à la surprise générale la primaire du parti grâce à un discours proche des gens et une forte présence sur les réseaux sociaux.

Zohran Mamdani, lors d&#039;un discours de campagne électorale.
Zohran Mamdani, lors d'un discours de campagne électorale.Image: Imago

Son programme entend s’attaquer au coût de la vie jugé insoutenable dans la capitale financière du pays. Parmi ses propositions: la gratuité des bus et un plafonnement des loyers. Ses adversaires dénoncent des idées irréalistes et ruineuses, mais Zohran Mamdani devance dans les sondages l’ancien gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, candidat indépendant.

Le socialiste bénéficie aussi de la division du camp conservateur: le républicain Curtis Sliwa a refusé, malgré la pression de son parti, de se retirer au profit d'Andrew Cuomo. La forte participation anticipée, notamment des jeunes électeurs, rapportée par le New York Times, semble également jouer en faveur de Zohran Mamdani.

Une élection très scrutée dans le New Jersey

Dans l'état voisin du New Jersey, la démocrate Mikie Sherrill, ancienne pilote d’hélicoptère de la Navy, devance le républicain Jack Ciattarelli, déjà battu il y a quatre ans.

Il fait «régner la peur» chez les riches new-yorkais

Mais l’intérêt de cette élection dépasse les frontières de l’Etat. Lors du dernier scrutin présidentiel, c'est Kamala Harris qui a gagné, mais Donald Trump n’était que six points derrière, porté par un fort soutien des électeurs latinos. Beaucoup travaillent à New York mais vivent de l’autre côté du fleuve Hudson, incapables d’assumer les loyers exorbitants de la métropole.

New Jersey gubernatorial candidate Mikie Sherrill speaks to media and supporters at a train station in Westfield, N.J., Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Seth Wenig) Mikie Sherrill
Mikie Sherrill pourrait remporter la course au New Jersey notamment grâce au mécontentement suscité par le blocage du tunnel Gateway vers New York.Image: keystone

Aujourd’hui, nombre d’entre eux se disent désillusionnés, pas tant à cause de la rhétorique anti-immigrés de Trump que de l’inflation persistante. Beaucoup pourraient revenir vers les démocrates, ou s’abstenir. Leur vote sera observé de près, car il pourrait annoncer la tendance des élections de mi-mandat de 2026, où l’électorat latino jouera à nouveau un rôle décisif.

Une probable victoire démocrate en Virginie

Longtemps bastion du Sud conservateur, la Virginie s’est nettement déplacée vers la gauche au fil des ans, portée par l’afflux de fonctionnaires fédéraux vivant autour de Washington. Kamala Harris y avait brillé lors de la présidentielle de 2024, mais en 2021, le républicain Glenn Youngkin avait provoqué la surprise en décrochant le poste de gouverneur, un avertissement pour l’administration Biden.

Soumis à une limite de mandat stricte, Glenn Youngkin doit aujourd’hui céder sa place. Sa dauphine, la vice-gouverneure Winsome Earle-Sears, peine à mobiliser et reste distancée par la démocrate Abigail Spanberger, ancienne agente du FBI. Cette dernière profite de la colère des employés publics après les coupes massives d’Elon Musk dans le cadre du programme DOGE et du récent blocage budgétaire à Washington.

This combination photo of candidates for the Virginia governor&#039;s election shows Democrat Abigail Spanberger in Henrico County, Va., Nov. 25, 2024, left, and Republican Winsome Earle-Sears in Rich ...
La démocrate Abigail Spanberger (à g.) distance largement la vice-gouverneure républicaine Winsome Earle-Sears (à d.) dans les sondages.Image: keystone

Une votation décisive en Californie

Enfin, la votation la plus suivie de la semaine a lieu en Californie, l’Etat le plus peuplé du pays. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom soumet à la population une réforme électorale (la «Proposition 50») visant à redessiner les circonscriptions fédérales de façon à offrir cinq sièges supplémentaires à son parti. Ce redécoupage compenserait celui effectué par les républicains au Texas.

Les démocrates dénoncent habituellement le «gerrymandering», une pratique qui consiste à redessiner les circonscriptions électorales de manière à favoriser un parti politique ou un groupe, mais Gavin Newsom défend cette manœuvre comme une riposte nécessaire aux manipulations des Etats conservateurs. Les sondages lui prédisent un succès, qui pourrait aussi renforcer ses ambitions présidentielles pour 2028.

Gov. Gavin Newsom speaks during a campaign event on Proposition 50, Saturday, Nov. 1, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope) Election 2025 Redistricting California
Gavin Newsom fait campagne pour un «oui» à la Proposition 50 sur le redécoupage électoral.Image: keystone

Après les surprises récentes, la prudence reste de mise face aux sondages. Tout de même, on peut s'attendre à une bonne journée pour les démocrates. Selon Jonathan Martin, chef politique du site Politico, Donald Trump demeure «leur meilleur allié électoral». Sa décision d’arrêter le Gateway, projet de tunnel reliant New Jersey et New York, pourrait bien offrir la victoire à Mikie Sherrill.

«Je mange quoi?» Ces fonctionnaires américains ne sont plus payés

Jonathan Martin note aussi que Donald Trump s’est très peu impliqué dans ces campagnes. Pas de meetings, presque pas de levées de fonds. Pour les élections de mi-mandat de 2026, cette apathie n’est pas forcément rassurante. De plus en plus de personnes craignent qu’il n’aille jusqu’à déployer des soldats dans les bureaux de vote.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
1
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
de dita muller
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
de Fred Valet
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
7
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
5
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
2
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
4
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de dita muller
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de dita muller
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
1 / 13
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
source: sda / allison dinner
partager sur Facebookpartager sur X
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Trump veut réaliser son «rêve»
Dans une séquence publiée sur les réseaux, Donald Trump explique à sa petite-fille Kai son «rêve» de devenir un «grand président». Pour assouvir cette ambition, il ne cesse de repousser les limites du pouvoir exécutif. Analyse.
A la tête de la première puissance mondiale, Donald Trump a-t-il atteint le sommet de ses ambitions? «Maintenant, le rêve est de devenir un grand président», a confié récemment le milliardaire à sa petite-fille Kai. L'échange, publié par la jeune femme de 18 ans sur Instagram, donne un aperçu des motivations du républicain de 79 ans, un an après son élection pour un deuxième mandat.
L’article