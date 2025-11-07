assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Nicolas Sarkozy

France: on sait quand Sarkozy pourrait être libéré

Former French President Nicolas Sarkozy reacts before entering a police car Tuesday, Oct. 21, 2025 in Paris as he heads to prison to serve time for a criminal conspiracy to finance his 2007 election c ...
Nicolas Sarkozy est incarcéré à Paris depuis le 21 octobre dernier.Keystone

On sait quand Sarkozy pourrait être libéré

La cour d'appel de Paris examinera lundi la demande de mise en liberté de l'ancien président français. En cas de feu vert de la justice, il pourrait sortir de prison dans la foulée.
07.11.2025, 09:5307.11.2025, 09:53

Presque trois semaines après son entrée derrière les hauts murs de la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy va-t-il recouvrer la liberté ? La cour d'appel de Paris examine lundi la demande de l'ex-président, dont l'incarcération dans le procès libyen a suscité de vifs débats.

La cour examinera à 09h30 la demande de mise en liberté déposée par les avocats de l'ex-chef de l'Etat dans les minutes qui avaient suivi son entrée en prison, le 21 octobre. Il devrait comparaître en visioconférence et la décision devrait être rendue dans la journée, selon une source judiciaire, ce qui donnerait lieu à sa libération dans la foulée en cas de feu vert de la justice.

Commentaire
Make Nicolas Great Again

La défense de Nicolas Sarkozy, 70 ans, n'a pas souhaité faire de déclaration.

«Gravité exceptionnelle»

L'ancien champion de la droite est incarcéré à la prison de la Santé à Paris en raison de sa condamnation avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite pour un ex-président dans l'histoire de la République française.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à cinq ans de prison ferme, reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Ces députés LFI ne pourront pas voir Sarkozy en prison

Plus que la condamnation, c'est le mandat de dépôt l'envoyant en prison qui avait suscité la stupeur. Pour les juges, il est justifié par la «gravité exceptionnelle» des faits. Pour Nicolas Sarkozy, il a été motivé par la «haine».

Une autre échéance capitale

Ce critère de la gravité des faits de nature à «troubler l'ordre public» ne pourra pas être retenu dans l'examen de la mise en liberté de Nicolas Sarkozy. Son appel replace son incarcération dans les critères de la détention provisoire, qui diffèrent de ceux de l'exécution de peine.

Selon l'article 144 du code de procédure pénale, le maintien en détention n'est possible que s'il est l'«unique moyen» de protéger des preuves, d'empêcher pressions ou concertations, de prévenir fuite ou récidive, ou de le protéger. Sinon, Nicolas Sarkozy devra être remis en liberté sous contrôle judiciaire, éventuellement assigné à résidence avec un bracelet électronique.

Sa «tristesse» pour Sarkozy vaut une plainte à ce ministre français

Une autre échéance judiciaire capitale attend également Sarkozy dans la foulée. Déjà condamné définitivement dans l'affaire des écoutes, l'ancien président saura le 26 novembre si la Cour de cassation valide ou non sa condamnation en appel dans l'affaire Bygmalion, à un an d'emprisonnement dont six mois ferme aménageables pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
Cette figure des démocrates va quitter la politique
Figure emblématique des démocrates et adversaire farouche de Donald Trump, la Californienne a annoncé jeudi qu'elle se retirerait à la fin de son mandat.
Elle est un figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies, et fut la première femme à diriger la Chambre des représentants. L'élue démocrate Nancy Pelosi a annoncé jeudi prendre sa retraite au terme de son mandat, en janvier 2027.
L’article