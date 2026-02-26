L'Eurovision 2025 à Bâle. Keystone

Une sécurité «digne des aéroports» durant l'Eurovision 2026

Les spectateurs du 70e concours de l'Eurovision devront s'attendre à des mesures de sécurité renforcées. Par exemple? Le public ne sera autorisé à faire entrer aucun sac dans l'enceinte de la salle.

Jeudi, les organisateurs et la police autrichienne ont annoncé que les spectateurs du 70e concours de l'Eurovision, qui aura lieu en mai à Vienne, devront s'attendre à des mesures de sécurité renforcées dignes des contrôles aux aéroports.

«Notre objectif prioritaire est d'avoir un événement sûr, et nous devons et allons le garantir», a déclaré Oliver Lingens, directeur des événements à l'ORF lors d'une conférence de presse dans les locaux du groupe audiovisuel autrichien.

500 agents déployés

Chaque jour, 500 agents de sécurité seront déployés rien que dans la salle accueillant l'événement, située non loin du centre-ville. Le public ne sera autorisé à faire entrer aucun sac dans l'enceinte de la salle, et des consignes automatiques seront mises à disposition à proximité en cas d'oubli.

Des chiens renifleurs seront déployés dans la ville, avant même la tenue de l'événement du 12 au 16 mai. Le chef adjoint de la police de Vienne, Dieter Csefan, a souligné qu'«il n'existe actuellement aucune menace concrète visant l'événement». Et d'ajouter:

«La direction de la sécurité d'État et du renseignement et l'office régional pour la protection de la Constitution et la lutte contre l'extrémisme sont en contact étroit avec nos partenaires nationaux et internationaux.»

Plusieurs pays absents

Interrogé pour savoir si des mesures de sécurité particulières s'appliqueraient à la délégation israélienne, Oliver Lingens a botté en touche, soulignant que «la sécurité de toutes les délégations est évidemment très importante».

Les diffuseurs de l'Espagne, de l'Irlande, d'Islande, des Pays-Bas et de Slovénie ont annoncé leur défection en raison de la participation d'Israël, pays accusé par certains participants d'avoir manipulé le système de vote du public lors du concours de 2025 et de bafouer la liberté de la presse dans la guerre à Gaza.

L'Autriche accueille l'édition 2026 du concours, grâce à la victoire de l'artiste JJ en 2025 à Bâle. (ag/ats)