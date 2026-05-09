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Jeux d'argent en ligne en Indonésie: plus de 300 étrangers arrêtés

Plus de 300 étrangers arrêtés en Indonésie pour des jeux d'argent

La lutte contre les réseaux illégaux de jeux d'argent continue en Asie. Cette fois-ci, plus de 300 étrangers ont été pris en flagrant délit et arrêtés en Indonésie.
09.05.2026, 15:1109.05.2026, 15:11
Les jeux d&#039;argent sont interdits en Indonésie.
Les jeux d'argent sont interdits en Indonésie, pays à majorité musulmane (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les autorités indonésiennes ont arrêté plus de 300 ressortissants étrangers cette semaine à Jakarta. Ils sont soupçonnés d'avoir dirigé un réseau de jeux d'argent en ligne, a annoncé la police.

Jeudi, la police a mené une descente dans un immeuble de la capitale, où elle a arrêté 321 étrangers et saisi des téléphones, des passeports et des ordinateurs. Les jeux d'argent sont illégaux en Indonésie, archipel à majorité musulmane, et les sanctions s'appliquent aussi bien aux bookmakers qu'aux parieurs et à ceux qui font la promotion de contenus liés aux jeux d'argent sur internet.

Pris en flagrant délit

Quelque 228 suspects sont de nationalité vietnamienne. Le groupe comprenait également 57 Chinois, 11 Laotiens, cinq Thaïlandais, trois Cambodgiens et trois Malaisiens, a déclaré le responsable de la police Wira Satya Triputra lors d'une conférence de presse.

Parmi eux, 275 personnes sont poursuivies pour jeux d'argent et blanchiment, a déclaré Wira Satya Triputra, ajoutant que les autorités enquêtaient toujours sur les autres:

«Nous avons pris les auteurs en flagrant délit, ce qui signifie qu'ils menaient une opération de jeux d'argent en ligne»

L'enquête suggère que le réseau, qui a commencé ses activités il y a environ deux mois, ciblait des victimes hors d'Indonésie, a-t-il déclaré. La police avait précédemment indiqué que de nombreux escrocs avaient délocalisé leurs activités en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est à la suite d'une vague de répression en Chine.

Selon des données officielles, le chiffre d'affaires lié aux jeux d'argent en ligne a dépassé les 16 milliards de dollars l'année dernière en Indonésie et on estime que plus de 12 millions d'Indonésiens se livrent à cette activité illicite. (btr/ats)

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