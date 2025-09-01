assez ensoleillé16°
Finlande

Finlande: L'armée de l’air bannit la croix gammée des drapeaux

Sweden, Linkoping, Flygvapen Museum, Swedish Air Force Museum, WW2-era English B4 Hawker Hart aircraft with Finnish Airforce swastika PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxMEX Copyright: xWalterxBibikowx/x EU28 ...
Un ancien avion finlandais de la Seconde Guerre mondiale portant le symbole de la croix gammée, exposé dans un musée suédois.Image: www.imago-images.de

La Finlande supprime les symboles nazis cachés dans ses drapeaux

En Finlande, certaines brigades de l’armée de l’air utilisent encore le symbole de la croix gammée. De quoi provoquer de vives irritations. La Finlande est engagée dans une «réforme des drapeaux».
01.09.2025, 12:0201.09.2025, 12:02
Olivier Meier
Olivier Meier
Plus de «International»

Quand on parle de croix gammée en Occident, on pense au Troisième Reich, au nazisme, aux camps de concentration et à Hitler. On pense rarement à la Finlande actuelle.

Pourtant, le svastika est depuis 1918 - soit environ 15 ans avant son adoption par le régime nazi - l’emblème officiel de l’armée de l’air finlandaise.

Ce n’est qu’en 2020 que l’armée finlandaise, à la suite de nombreuses discussions, a retiré le symbole de ses avions et uniformes, le remplaçant par un aigle doré.

Logo der finnischen Luftwaffe inklusive Hakenkreuz.
L'armée de l'air finlandaise a remplacé son ancien logo (à gauche) par un aigle doré.Image: Finnisches Verteidigungsministerium

Cependant, la croix gammée n’a jamais complètement disparu de la circulation: certaines brigades l’utilisent encore aujourd’hui. De plus, on retrouve une petite croix gammée, à peine visible, dans le coin supérieur gauche du drapeau d’Etat hissé au-dessus du palais présidentiel à Helsinki, comme l’écrit le NZZ.

Drapeau du président de Finlande
Voici le drapeau du président de la République de Finlande, avec sa croix gammée.Image: dr

Dans une interview pour la radio-télévision publique finlandaise Yle, Tomi Böhm, commandant du commandement aérien de Carélie, a déclaré que ce symbole devrait totalement disparaître de la sphère publique et surtout de l'armée finlandaise.

Hakenkreuz der finnischen Luftwaffe.
Un avion de chasse (Fokker D.XXXI) de l'armée de l'air finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale.Image: Wikimedia

Un livre relance le débat

Selon Tomi Böhm, la Finlande est actuellement engagée dans une «réforme des drapeaux», qui concerne aussi le remplacement de la croix gammée. La durée de ce processus reste incertaine.

Aussi en Finlande 👇

Un vaste réseau de fight clubs néonazis prépare une «guerre raciale»

Ce n’est toutefois pas l’armée qui a relancé le débat, mais le professeur en politique internationale Teivo Teivainen, de l’Université d’Helsinki, qui a étudié l’histoire du symbole en Finlande et publié un livre à ce sujet en août.

Il plaide depuis longtemps pour une suppression de la croix gammée dans l’armée et dans la sphère publique. Dans une interview accordée au Spiegel en 2023, il expliquait:

«La Finlande est désormais membre de l’Otan. Dans les autres Etats membres, la croix gammée n’est souvent pas perçue comme un symbole finlandais, mais associée aux nazis. Cela peut susciter irritation et incompréhension.»
Teivo TeivainenSpiegel
Les forces aériennes finlandaises et la croix gammée sur leur drapeau
Les drapeaux des forces aériennes finlandaises lors d'un défilé à Jyvaskyla, Finlande, en novembre 2024.Image: imago-images

La frustration face au symbole connoté

Ces frustrations sont bien documentées, par exemple à travers une anecdote concernant l’ancien président français Charles de Gaulle. Le 24 octobre 1962, en pleine Guerre froide, le président finlandais Urho Kekkonen a été invité à Paris par son homologue français.

La Russie vient d'étendre son influence militaire

Urho Kekkonen avait apporté en cadeau un ordre honorifique finlandais, mais la chaîne de l’ordre était ornée de croix gammées. De quoi choquer De Gaulle, qui a dirigé la résistance contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un autre exemple plus récent date de 2021, selon la NZZ. Lors d’une parade militaire prévue à Rovaniemi (au nord de la Finlande) avec des partenaires de l’Otan, plusieurs délégations européennes ont été invitées, dont la Luftwaffe allemande du lieutenant-colonel Matthias Boehnke.

Celui-ci avait refusé d’y participer car l’armée de l’air finlandaise arborait encore son logo avec une croix gammée noire sur fond bleu. Boehnke avait alors déclaré:

«Même si l’événement a un très bon - même le meilleur des objectifs –, je ne peux, en tant qu’officier allemand, défiler sous un tel symbole. Ce serait un motif suffisant pour me renvoyer des forces armées.»
Matthias Boehnke, lieutenant-colonel de l'armée de l'air allemande, 2021
Le drapeau de l'armée de l'air finlandaise.
Le drapeau de l'armée de l'air finlandaise. wikimedia

Il faut vivre avec son temps

Lorsque l’affaire Boehnke a fait le tour du monde en 2021, le ministre finlandais de la Défense Antti Kaikkonen avait expliqué:

«Le symbole en question est différent de celui utilisé par les nazis. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup risquent de les confondre.»
Antti Kaikkonen

A l’heure de l’agression russe en Ukraine et des partenariats avec l’Otan, l’armée finlandaise reconnaît désormais que le symbole est problématique.

Selon le commandant Tomi Böhm, le changement ne résulte pas d’une pression politique. L’armée aurait simplement pris conscience que ce drapeau pouvait provoquer des malaises auprès des pays partenaires:

«Nous aurions pu conserver ce drapeau, mais des situations embarrassantes pourraient parfois survenir avec des invités étrangers».
Finnland Hakenkreuz
Un Messerschmitt Bf 109 de l'armée de l'air finlandaise pendant la guerre de Continuation entre la Finlande et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale (1941-1944).Image: wikimedia

Tomi Böhm conclut qu'il serait sage de vivre avec son temps et de bannir définitivement la croix gammée de la sphère publique finlandaise.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

