Le mystère plane toujours sur la disparition d'une famille de 10 personnes

Le mode de vie de la famille, qui vivait isolée dans une vieille maison en bois rouge de la commune rurale de Pedersöre, a suscité l'inquiétude des voisins. facebook/Pedersöre

Portée disparue depuis plus d'un an, une famille de dix personnes est toujours activement recherchée en Finlande. La police soupçonne les parents d'avoir pris la fuite avec leurs enfants, alors placés sous la protection des services sociaux.

La police finlandaise a émis un mandat de recherche international et reçu plus de 100 renseignements depuis un appel à témoins lancé il y a une semaine pour obtenir des informations, selon son communiqué publié mardi.

La famille – sept enfants nés entre 2007 et 2021, un père et une mère enceinte à l'époque – a disparu le 15 mai 2024 de la région d'Ostrobotnie, dans l'ouest de la Finlande, où elle vivait. La police soupçonne les parents d'avoir emmené leurs enfants, qui, au moment de leur disparition, étaient pris en charge par les services de protection de l'enfance, et d'être partis dans une camionnette.

Avant leur disparition, les parents, Tommy et Karoliina Karf, étaient soupçonnés de négligence concernant la santé et la vie familiale des enfants, a indiqué la chaîne publique Yle, citant des documents judiciaires. Les parents et les enfants ont planifié ensemble leur fuite, qui a eu lieu à un moment où les enfants n'étaient pas surveillés, ajoute Yle. La police, elle, n'a pas confirmé ces informations.



Avant l'intervention des services sociaux, le mode de vie de la famille a suscité l'inquiétude des voisins, qui ont déclaré aux médias finlandais que la famille vivait en grande partie isolée, dans une vieille maison en bois rouge de la commune rurale de Pedersöre. Les habitants de la commune vivent de façon très soudée, les voisins restant attentifs les uns aux autres et les enfants jouant ensemble à l'extérieur.

«Au fil du temps, les gens se sont inquiétés. Les enfants n'allaient pas à l'école. Nous ne voyions aucune activité, ils restaient à l'intérieur de la maison» Tom Stenvall, un voisin, à Yle

L'herbe n'était pas coupée en été et la neige non déblayée en hiver. La maison se résume à un petit chalet d'été, pratiquement sans isolation.

Le voisin a déclaré qu'il avait fini par contacter la police et les autorités municipales vers Noël 2023, alors que la famille n'avait pas été vue à l'extérieur depuis plusieurs semaines et qu'il n'y avait pas de traces dans la neige, les températures extérieures ayant chuté jusqu'à moins 20-30 degrés Celsius.

Quelques jours plus tard, des voitures de police, une ambulance et plusieurs voitures ont été aperçues garées devant la maison, selon Yle. La famille a refusé d'ouvrir la porte et la police a dû forcer l'entrée, a indiqué Tom Stenvall. Les enfants ont ensuite été confiés aux services de protection de l'enfance au cours de l'hiver 2024, où ils sont restés environ quatre mois avant leur disparition.



A l'étranger?

La famille pourrait avoir quitté le pays, selon la police. Les policiers coopèrent également avec les autorités d'autres pays nordiques.

«Des recherches ont été effectuées dans quelques endroits, mais elles n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent» Le chef de l'enquête, Tony Rauma, dans le communiqué publié mardi

La famille n'a laissé aucune trace physique ou numérique, ce qui amène les enquêteurs à soupçonner qu'une personne ayant un lien de parenté avec la famille pourrait les cacher. «Il faut des ressources pour subvenir aux besoins d'une famille de dix personnes, et la police soupçonne qu'un réseau de soutien s'est formé autour de la famille», selon le communiqué de la police. (mbr/ats)