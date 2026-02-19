Image: watson

L’Amérique a-t-elle pondu sa vidéo fitness la plus lunaire?

Le ministre américain de la Santé Robert F. Kennedy Jr. s’affiche en pleine séance de fitness avec le musicien Kid Rock. Entre haltères, drapeaux étoilés, lait entier et bain glacé en jeans, ce clip censé promouvoir un mode de vie sain s’est transformé en objet viral aussi kitsch que fascinant. Décryptage.

C’est une vidéo qui aurait pu rester dans un dossier intitulé «concepts refusés», quelque part entre une pub pour une salle de sport du Midwest et un clip patriotique tourné avec un caméscope de l’époque où on appelait encore ça un caméscope.

Sauf que non, la vidéo est bien réelle, officielle, et circule depuis le 18 février sur les réseaux sociaux du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr. A ses côtés, le musicien Kid Rock, qui s’est récemment illustré lors de la contre soirée du Super Bowl.

Vidéo: instagram

Ensemble, les deux hommes viennent de nous offrir une séance de sport qui ressemble à une ode musclée à l’Amérique des films hollywoodiens aux couleurs saturées, comme une vieille pub Hooters ou une émission étrange sur 6ter avec des gros camions. HELL YEAH!



Make fitness great again

Intitulée «Rock Out Workout», la vidéo dure environ une minute et demie et aligne les séquences comme un montage de motivation patriotique. On y voit RFK Jr. et Kid Rock enchaîner les exercices de fitness: curls, tractions, vélo stationnaire, pompes, étirements. Torse nu, évidemment. Parce que why not.

L’objectif affiché est (presque) clair: promouvoir l’activité physique, une alimentation plus saine et un mode de vie actif. Le tout dans le cadre de la politique de santé défendue par Kennedy, aujourd’hui ministre américain de la Santé. Qu’on valide ou non le projet, le politicien de 72 ans affiche une forme physique tout à fait impressionnante et tient à nous le faire remarquer.

Voilà. Image: capture d'écran

Entre deux exercices, les plans s’enchaînent: drapeau américain qui flotte, ambiance de ranch, symbolique virile et esthétique qui oscille entre clip de campagne, vidéo de motivation et hommage involontaire aux clichés nationaux. Le tout porté par une énergie très «USA! USA!», revendiquée jusqu’au bout des haltères.

Le moment où tout bascule: le bain en jeans

Puis arrive la scène qui a propulsé la vidéo dans la catégorie «internet est cassé»: Robert F. Kennedy Jr. s’immerge torse nu dans un bain d’eau glacée… en jeans.



En jeans.

La séquence, filmée très sérieusement, semble vouloir illustrer les bienfaits des bains froids pour la récupération et la santé. Mais le choix vestimentaire, lui, reste un mystère que même les scientifiques du CERN ne pourront probablement pas élucider. L’image d’un ministre américain de la Santé plongé dans de la flotte froide habillé comme pour réparer une clôture au Texas a immédiatement fait réagir les internautes.

Voilà voilà. Image: capture d'écran

Dans une autre scène, les deux hommes trinquent au lait entier dans une piscine. Comme un toast protéiné à la santé de la nation. Il ne manque qu’un immense donut pour parfaire la scène, mais, comme les vaccins, les donuts ne sont sans doute pas recommandés par le ministre américain. Too bad.

Un génie (incompris)?

Sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale. Les réactions oscillent entre perplexité, fascination et moqueries. Certains saluent le message pro-sport et pro-santé. D’autres s’interrogent sur la mise en scène un brin lunaire. Beaucoup, surtout, ne savent pas exactement ce qu’ils viennent de regarder.

Et c’est peut-être là que réside la force étrange de cette production: à force d’empiler les clichés, muscles, drapeaux, lait, bain glacé, virilité, patriotisme, la vidéo finit par atteindre une forme d’abstraction. Comme si elle se transformait en une fresque à la gloire du fitness, façon œuvre d’art involontaire sur l’imaginaire américain contemporain.

Voilà voilà voilà. Image: capture d'écran

Alors haltères en main, regard vers l’horizon, lait à la bouche et eau glacée jusqu’au torse: l’Amérique se muscle. Et quelque part entre deux pompes et un plongeon en denim, internet observe, fasciné. Qu’on aime ou pas, en tout cas… ça fonctionne.