Miami subit une vague de froid inhabituelle: reportage

Miami s’est réveillée dans la bise et le froid, mardi matin.

La Floride a vécu l’une des pires matinées de l’année

Une fois n’est pas coutume, le «Sunshine State» a enfilé gants et doudounes mardi matin. Si le mercure a chuté jusqu’à -7 degrés au centre de la Floride, à l’aube, et sous les coups de fouet d’une bise glaciale, il ne faisait pas plus de 7 degrés (ressenti 1º) à Miami. Et les conséquences de ce froid de canard sont parfois cocasses: une vague nationale de moqueries et des iguanes qui tombent du ciel. Ambiance.

fred valet, miami

Plus de «International»

Palmiers, plages, mini-shorts et soleil plombant. Quand les Américains veulent déconnecter quelques jours et faire le plein de vitamine C, le sud de la Floride reste la destination star. Enfin... la plupart du temps. Car, cette semaine, Miami se mange le même vortex polaire que le reste des Etats-Unis. Une vague de températures glaciales, en provenance du Canada, qui risque même de faire débouler la neige ailleurs dans le pays.

Bien sûr, en Floride, nous n’en sommes pas là. Pourtant, au centre de l’Etat, certains se sont réveillés mardi matin avec un thermomètre affichant -7 degrés. Et c’est littéralement extraordinaire. Tout au sud, à Miami et à l’aube, il ne faisait que 7 degrés. Pour mieux comprendre le choc, la veille, il faisait encore 29. De quoi refroidir d’un seul coup ses habitants.

«Bah oui, il fait froid, putain, que voulez-vous savoir de plus? Je peux y aller, là?» Un habitant du quartier de Brickell, mardi matin à 7h00, emmitouflé et plutôt de mauvaise humeur au moment de sortir son teckel.

Mardi matin, dans les rues du centre, l’ambiance est glaciale. Dans tous les sens du terme. Déjà que Downtown n’est jamais engorgé de piétons, la bise inconfortable lui confère des airs de ville fantôme.

Alejandro, qui grogne lui aussi d’avoir à sortir son petit chien pour le premier pipi de la journée, avoue n’avoir jamais «possédé de manteau» dans sa penderie. Alors, pour pallier le froid, il s’emballe sous une couche de sweatshirts, la capuche nouée sous le menton.

Mardi matin à Miami, shorts, t-shirts et bonne humeur sont restés dans le placard. image: watson

S’il a bien voulu papoter quelques secondes, Alejandro refusera la photo. Comme tous les autres habitants que l’on importunera à l’aube pendant une bonne heure. Les visages sont fermés, les bras invariablement croisés sur la poitrine. Hormis quelques solides gaillards et une poignée de runneurs bien décidés à braver la bise en shorts, les manteaux et même les gants sont de sortie.

Devant un Starbucks du quartier de Brickell, une dame née à Miami nous avouera qu’elle ne s’est «jamais habituée à ces rares journées de froid» dans la région:

«On y a droit chaque année, mais c’est toujours un choc. Surtout que les températures ont chuté d’un seul coup, c’est violent» Une habitante de Miami

Elle n’a pas tort. Lundi déjà, Miami avait perdu une grosse dizaine de degrés en quelques heures. Le soir venu, avec le vent qui a commencé à souffler entre les gratte-ciel, on se serait cru à New York une fois sur notre balcon du 26e étage. Enfin, mardi au réveil, la température ressentie tutoyait le zéro degré, malgré un soleil conquérant.

Ben alors, Miami, on se les gèle? image: watson

Selon la chaîne de télévision régionale Wesh 2, basée à Orlando, ce serait même «la première fois que nous observons une baisse de température aussi importante et aussi précoce depuis 1933». Bref, un froid de canard, comme ceux que l’on a croisés dans les rues de Miami mardi matin.

Oui, un froid de canard(s). image: watson

Un choc que de nombreux voituriers plantés devant les tours n’ont pas le choix d’encaisser: «C’est l’horreur! Mais on se rassure en se disant que dans quelques heures, le pire sera passé», relativise Olivia, qui sautille devant l’hôtel où elle travaille, dans l’attente du prochain véhicule à prendre en charge. Effectivement, dans trois jours, le mercure va de nouveau tutoyer les habituels 29 degrés dignes de Vice City.

Les Américains se moquent de la Floride dans le froid

L’une des conséquences de cette très rare chute des températures qui touche le «Sunshine State» est plutôt rigolote. Déjà qu’en temps normal, pour de nombreux Américains, la Floride est un Etat peuplé d’extraterrestres en slips de bain, les vagues de froid sont un prétexte idéal pour se moquer bruyamment des habitants qui sortent les doudounes dès qu’il fait moins de 30 degrés à l’ombre.

Et, forcément, depuis quelques jours, c’est un festival de mèmes sur les réseaux sociaux.

«Oh, ils sont simplement un peu jaloux de notre soleil permanent et je peux les comprendre» nous glissera, plutôt bon joueur, un jeune homme emmitouflé sous un bonnet des Lakers.

Moins drôle, mais beaucoup plus étrange, le mercure qui chute en Floride a également un impact sur certains animaux de la région. En tête, les iguanes, qui peuvent littéralement tomber du ciel quand il fait trop froid.

«Lorsque les températures descendent en dessous de 10 degrés, les iguanes verts, une espèce répandue et invasive, peuvent être victimes d'un engourdissement dû au froid et perdre leurs prises sur les branches, ce qui provoque leur chute» Un article de CBS News , lundi soir

Résultat, les trottoirs de Floride sont parfois jonchés d’iguanes couchés sur le dos ou le flanc: «Ils ont l'air morts, mais ils ne le sont pas. Ils sont simplement étourdis, léthargiques», expliquait Ron Magill, directeur de la communication du zoo de Miami, à CBS News. En gros, ces reptiles, qui ont besoin «des sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle», se mettent en veille volontaire pour se protéger.

Attention, chute d’iguanes verts! Image: getty, Tribune News Service

Alors que le retour des températures estivales est déjà attendu pour la fin de semaine à Miami, le reste des Etats-Unis va devoir serrer les dents encore... disons... quelques mois.