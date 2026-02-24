Epuisée de soigner son mari, une senior le tue à coups de marteau
Une femme de 77 ans, épuisée par la prise en charge au domicile conjugal de son mari malade, a été incarcérée en milieu psychiatrique pour l'avoir tué à coups de marteau près de Besançon, a indiqué mardi le parquet.
La septuagénaire a été mise en examen et incarcérée dimanche pour «homicide sur conjoint», a précisé la vice-procureure Christine de Curraize lors d'une conférence de presse. Elle a ensuite été transférée en milieu psychiatrique en raison de son état mental.
Cette dame qui s'occupait de son mari de 88 ans, souffrant de la maladie d'Alzheimer et de problème de vessie, a reconnu en garde à vue l'avoir tué dans la nuit de jeudi à vendredi, dans leur maison de Grandfontaine (Doubs), une commune de l'agglomération de Besançon où le couple était installé depuis de nombreuses années.
«Elle a ensuite souhaité se donner la mort, s'alcoolisant pour se donner du courage», a poursuivi la vice-procureure. Le femme s'était entaillé les bras et avait voulu se défenestrer, sans toutefois aller au bout du processus.
Des voisins qui l'avaient aperçue à sa fenêtre au premier étage, vendredi vers 8h30, étaient intervenus pour lui venir en aide et avaient découvert son conjoint gisant dans son lit, la tête ensanglantée.
Il devait intégrer un EMS
Cette mère de trois enfants adultes qui «s'occupait constamment de son mari», a confié aux enquêteurs de la gendarmerie être «épuisée» par la situation.
L'état de santé de son mari s'était «considérablement dégradé ces derniers temps» et il devait rejoindre un Ehpad (réd: EMS) cette semaine, a relevé la vice-procureure.
Les proches du couple ont été «extrêmement surpris du passage à l'acte» de cette femme qui était «très présente pour son mari», ils «n'avaient pas mesuré l'intensité de sa fatigue, ni constaté d'état dépressif», a-t-elle ajouté. (jzs/afp)