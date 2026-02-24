Epuisée de soigner son mari, une senior le tue à coups de marteau

Une septuagénaire a été internée mardi et inculpée pour avoir tué son mari de 88 ans souffrant d'Alzheimer, près de Besançon (F). Elle explique avoir agi «sur un coup de tête».

Une femme de 77 ans, épuisée par la prise en charge au domicile conjugal de son mari malade, a été incarcérée en milieu psychiatrique pour l'avoir tué à coups de marteau près de Besançon, a indiqué mardi le parquet.

La septuagénaire a été mise en examen et incarcérée dimanche pour «homicide sur conjoint», a précisé la vice-procureure Christine de Curraize lors d'une conférence de presse. Elle a ensuite été transférée en milieu psychiatrique en raison de son état mental.

Cette dame qui s'occupait de son mari de 88 ans, souffrant de la maladie d'Alzheimer et de problème de vessie, a reconnu en garde à vue l'avoir tué dans la nuit de jeudi à vendredi, dans leur maison de Grandfontaine (Doubs), une commune de l'agglomération de Besançon où le couple était installé depuis de nombreuses années.

«Elle a expliqué qu'elle s'était réveillée la nuit et que, sur un coup de tête, qu'elle liait à son état de fatigue, elle s'était emparée d'un marteau et avait porté de multiples coups sur le crâne de son mari alors qu'il dormait» Christine de Curraize, vice-procureure

«Elle a ensuite souhaité se donner la mort, s'alcoolisant pour se donner du courage», a poursuivi la vice-procureure. Le femme s'était entaillé les bras et avait voulu se défenestrer, sans toutefois aller au bout du processus.

Des voisins qui l'avaient aperçue à sa fenêtre au premier étage, vendredi vers 8h30, étaient intervenus pour lui venir en aide et avaient découvert son conjoint gisant dans son lit, la tête ensanglantée.

Il devait intégrer un EMS

Cette mère de trois enfants adultes qui «s'occupait constamment de son mari», a confié aux enquêteurs de la gendarmerie être «épuisée» par la situation.

L'état de santé de son mari s'était «considérablement dégradé ces derniers temps» et il devait rejoindre un Ehpad (réd: EMS) cette semaine, a relevé la vice-procureure.

«Elle appréhendait le fait que son mari soit placé dans cet Ehpad, tout en ayant conscience que ce n'était plus possible de le garder à domicile»

Les proches du couple ont été «extrêmement surpris du passage à l'acte» de cette femme qui était «très présente pour son mari», ils «n'avaient pas mesuré l'intensité de sa fatigue, ni constaté d'état dépressif», a-t-elle ajouté. (jzs/afp)