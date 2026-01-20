brouillard-4°
Tempête solaire: des aurores boréales au WEF de Davos

1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
Les images de la puissante tempête solaire en Suisse

La Suisse a été illuminée par des aurores boréales dans la nuit de lundi à mardi. Le phénomène a notamment embrasé le ciel au-dessus de Davos, où le WEF avait débuté le jour même, avec des couleurs spectaculaires.
20.01.2026, 08:4720.01.2026, 08:47

Grand spectacle dans le ciel suisse en ce début de semaine, avec de nouvelles aurores boréales. Le phénomène était visible dans de nombreuses régions du pays. À Davos aussi, où le Forum économique mondial avait commencé lundi, le ciel s’est paré de teintes impressionnantes.

Le ciel nocturne de Davos, avec le téléphérique Parsennbahn sur la gauche.
Le ciel nocturne de Davos, avec le téléphérique Parsennbahn sur la gauche.Image: chmedia/matthias steimer

Particularité frappante: les lumières ont changé de couleur au fil de la nuit. Au rouge se sont ajoutées à plusieurs reprises des nuances vertes. Les couleurs changeaient parfois de manière dynamique, se concentraient, puis se dissipaient.

Le ciel se pare de teintes rougeâtres...
Le ciel se pare de teintes rougeâtres...Image: chmedia/matthias steimer

En temps normal, les aurores boréales observées en Suisse apparaissent surtout rouges. La couleur dépend de l’altitude à laquelle le phénomène se produit. Selon le météorologue de la SRF Christoph Siegrist, les aurores sont vertes à environ 100 kilomètres d’altitude et rouges entre 200 et 600 kilomètres. C’est pour cette raison qu’en Suisse, lorsqu’on regarde vers le nord, on ne distingue généralement que la partie supérieure, soit rouge.

Aurores boréales Davos
... et de tons verdâtres.Image: chmedia/matthias steimer

Selon Meteonews, les aurores observées cette semaine ont été déclenchées par la plus forte tempête solaire depuis vingt ans. La tempête géomagnétique, de niveau 4 sur une échelle de 5, a frappé la Terre à 20h38.

Pour en savoir plus 👇

Une tempête solaire majeure provoque des aurores boréales en Suisse

En Suisse, les aurores boréales restent relativement rares: d’après les météorologues, elles n’apparaissent qu’au cours d’environ un pour cent des nuits. Mais en ce moment, le spectacle se répète. C’est déjà la deuxième fois en peu de temps que le ciel suisse offre ce show lumineux.

En novembre déjà, des aurores boréales avaient été visibles dans pratiquement tout le pays. (con/jzs)

