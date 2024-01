IVG en France: l'assemblée nationale réclame la «liberté garantie»

«La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours» à une IVG: par cette formulation l'exécutif espère trouver une voie entre l'assemblée, qui avait voté à la fin 2022 un texte pour consacrer un «droit» à l'IVG, et le Sénat, qui avait validé de justesse quelques mois plus tard l'inscription dans la constitution d'une «liberté».

Après des débats souvent âpres entre la majorité et la gauche d'un côté et des élus LR de l'autre, 99 députés ont voté pour l'article unique du projet de révision constitutionnelle. Il sera considéré comme adopté à l'assemblée nationale le 30 janvier s'il obtient un nouveau feu vert lors d'un vote solennel, ce qui ne fait guère de doute.

Le comptable «maudit» du prince Albert de Monaco déballe tout

Après plus de deux décennies passées le nez dans les comptes du palais princier de Monaco, l'ancien argentier du prince Albert règle les siens. Dépenses faramineuses, rivalités, soupçons d'évasion fiscale... Le point sur le dernier scandale royal qui ébranle le Rocher.

Lorsqu'il a pris la place de son père, en 2000, au poste d'«administrateur des biens» de la famille souveraine de Monaco, Claude Palmero était encore à des années de se douter qu'il deviendrait persona non grata sur le Rocher. Pourtant! Le voilà, 23 ans plus tard, «déchu, renié et même maudit», et accusé de malversations financières. Surtout, il est prêt à montrer à ses anciens employeurs de quel bois se chauffe cet influent personnage.