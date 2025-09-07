Une première victime est morte sur place, l'autre des suites de ses blessures. Keystone

Une voiture folle fauche des piétons et fait 2 morts en Normandie

Survenu samedi, l'accident a fait une deuxième victime, après un crash survenu dans la région française de la Manche.

Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche. Elle avait été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, commune balnéaire de la Manche en France, par un conducteur octogénaire vraisemblablement pris de malaise, a-t-on appris auprès du parquet.

Samedi vers 17h00, une voiture avait percuté un groupe de piétons près de la plage, tuant une femme sur le coup et blessant trois autres personnes grièvement.

Un de ces blessés, une femme «également âgée de plus de 70 ans», est décédé durant la nuit, a indiqué dimanche le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, qui excluait dès samedi soir la thèse d'un acte «volontaire». L'état de santé des deux autres victimes «reste préoccupant», ajoute-t-il.

Juste avant le drame, «un véhicule à boîte automatique», conduit par un homme de 81 ans, avait parcouru la route descendant vers la plage de Pirou «en percutant des panneaux de signalisation, des haies d'habitation et une partie de la terrasse d'un restaurant avant de faucher quatre piétons et terminer sa course contre des lampadaires, non loin de l'accès à la plage», relate Gauthier Poupeau dans un communiqué.

Selon des images et témoignages de médias locaux, la voiture semble avoir parcouru plusieurs centaines de mètres «à vive allure» avant d'achever sa course sur le front de mer. Les images d'une webcam filmant la plage montraient samedi soir la voiture couchée sur le flanc, au niveau de la route longeant la plage.

Une septuagénaire heurtée par le véhicule était décédée sur place tandis que les trois autres piétons victimes étaient transportés par hélicoptère vers des hôpitaux. «Les premiers éléments recueillis et les auditions réalisées, notamment du passager du véhicule, orientaient les investigations vers un acte involontaire résultant du malaise du conducteur, son pied étant maintenu sur l'accélérateur», souligne le procureur de Coutances.

Légèrement blessé, le conducteur avait retrouvé ses esprits après avoir été désincarcéré par les secours. «Les recherches en alcoolémie et le dépistage en produits stupéfiants se révélaient négatifs», relève M. Poupeau. L'enquête en flagrance a été confiée à la Communauté de brigades de gendarmerie de Lessay, appuyée par la Brigade de recherche de Coutances.

Elle se poursuit notamment par le recueil de témoignages supplémentaires, l'exploitation de la vidéo-surveillance, l'examen des données du véhicule par le plateau technique d'investigation de la Gendarmerie (IRCGN Pontoise) et des expertises médicales du conducteur, explique Gauthier Poupeau. (ats/afp)