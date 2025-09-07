ciel clair17°
DE | FR
burger
International
France

Une voiture folle fauche des piétons et fait 2 morts en Normandie

epa12054242 A cordon of the national police in the surroundings of the Notre-Dame de Toutes-Aides high school, where a student stabbed several teenagers the day before, in Nantes, France, 25 April 202 ...
Une première victime est morte sur place, l'autre des suites de ses blessures.Keystone

Une voiture folle fauche des piétons et fait 2 morts en Normandie

Survenu samedi, l'accident a fait une deuxième victime, après un crash survenu dans la région française de la Manche.
07.09.2025, 21:4107.09.2025, 21:42
Plus de «International»

Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche. Elle avait été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, commune balnéaire de la Manche en France, par un conducteur octogénaire vraisemblablement pris de malaise, a-t-on appris auprès du parquet.

Samedi vers 17h00, une voiture avait percuté un groupe de piétons près de la plage, tuant une femme sur le coup et blessant trois autres personnes grièvement.

Un de ces blessés, une femme «également âgée de plus de 70 ans», est décédé durant la nuit, a indiqué dimanche le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, qui excluait dès samedi soir la thèse d'un acte «volontaire». L'état de santé des deux autres victimes «reste préoccupant», ajoute-t-il.

L'homme qui a foncé sur la foule samedi à Lausanne a été arrêté

Juste avant le drame, «un véhicule à boîte automatique», conduit par un homme de 81 ans, avait parcouru la route descendant vers la plage de Pirou «en percutant des panneaux de signalisation, des haies d'habitation et une partie de la terrasse d'un restaurant avant de faucher quatre piétons et terminer sa course contre des lampadaires, non loin de l'accès à la plage», relate Gauthier Poupeau dans un communiqué.

Une caméra de surveillance a filmé l'accident

@bfmtv Une voiture a percuté des piétons dans la Manche, une personne est m0rte et plusieurs ont été blessées #manche #piétons #route ♬ son original - BFMTV

Selon des images et témoignages de médias locaux, la voiture semble avoir parcouru plusieurs centaines de mètres «à vive allure» avant d'achever sa course sur le front de mer. Les images d'une webcam filmant la plage montraient samedi soir la voiture couchée sur le flanc, au niveau de la route longeant la plage.

Une septuagénaire heurtée par le véhicule était décédée sur place tandis que les trois autres piétons victimes étaient transportés par hélicoptère vers des hôpitaux. «Les premiers éléments recueillis et les auditions réalisées, notamment du passager du véhicule, orientaient les investigations vers un acte involontaire résultant du malaise du conducteur, son pied étant maintenu sur l'accélérateur», souligne le procureur de Coutances.

Voici les détails de l'accident du funiculaire de Lisbonne

Légèrement blessé, le conducteur avait retrouvé ses esprits après avoir été désincarcéré par les secours. «Les recherches en alcoolémie et le dépistage en produits stupéfiants se révélaient négatifs», relève M. Poupeau. L'enquête en flagrance a été confiée à la Communauté de brigades de gendarmerie de Lessay, appuyée par la Brigade de recherche de Coutances.

Elle se poursuit notamment par le recueil de témoignages supplémentaires, l'exploitation de la vidéo-surveillance, l'examen des données du véhicule par le plateau technique d'investigation de la Gendarmerie (IRCGN Pontoise) et des expertises médicales du conducteur, explique Gauthier Poupeau. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
- Terrible crash à Champéry
Video: srf
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Le mystère d'un diamant légendaire bientôt percé
Un diamant mythique n'a plus été vu depuis 117 ans. L'arrière-petit-fils du dernier prince de Dacca a toujours l'espoir de poser ses yeux sur ce joyau.
Un siècle après y avoir été déposé, le Darya-i-Noor dort-il encore dans une banque de Dacca? Les autorités du Bangladesh ont enfin décidé de lever le mystère qui entoure le sort de ce diamant au cœur de nombreuses convoitises.
L’article