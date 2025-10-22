faible pluie12°
DE | FR
burger
International
France

Cambriolage du Louvre: Laurence des Cars joue gros

Visitors queue to enter the Louvre museum three days after historic jewels were stolen in a daring daylight heist, Wednesday, Oct. 22, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) France Louvre
Le Louvre rouvre ses portes ce vendredi.Keystone

Cambriolage du Louvre: cette femme joue gros ce mercredi

Trois jours après le vol retentissant des «joyaux de la couronne» de France, le Louvre rouvre ses portes. Laurence des Cars, présidente-directrice du musée, va de son côté être auditionnée par le Sénat.
22.10.2025, 11:1022.10.2025, 11:10

Silencieuse depuis dimanche, la présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, s'exprime mercredi devant des sénateurs pour tenter d'expliquer comment des cambrioleurs ont pu voler des joyaux dans le musée le plus visité au monde, pour un préjudice estimé à 88 millions d'euros.

Après trois jours portes closes, dont le mardi de fermeture hebdomadaire, le musée a rouvert mercredi à 09h00, a constaté une journaliste de l'AFP. «On espérait très fort que ce soit ouvert. On avait réservé pour aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'occasion de revenir», se réjouit Fanny, venue depuis Montpellier avec sa fille.

«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre

En coulisses, l'enquête se poursuit pour tenter de mettre la main sur les quatre cambrioleurs et leur incroyable butin. Un vol qui a provoqué une forte émotion en France comme à l'étranger et une tempête politico-médiatique sur la protection des oeuvres du Louvre.

«Préjudice historique»

L'enquête «progresse», a assuré sur CNews et Europe 1 le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, selon qui «plus d'une centaine d'enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme et de l'Office central contre le trafic de biens culturels» sont mobilisés.

«J'ai toute confiance, ça c'est sûr, dans le fait que nous retrouverons les auteurs»,
Laurent Nuñez

Qualifiés au départ d'inestimables, les bijoux volés ont désormais une estimation, qui ne tient toutefois pas compte de leur valeur patrimoniale: «Le préjudice a été estimé par la conservatrice du Louvre à 88 millions d'euros», une somme «extrêmement spectaculaire» mais qui «n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique», a déclaré mardi soir sur RTL la procureure de Paris Laure Beccuau.

Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre

Cette estimation en fait un des plus importants vols d'objets d'art des dernières décennies, mais ce montant reste bien inférieur au préjudice lors du cambriolage du musée Isabella Stewart Gardner de Boston, en 1990, évalué à au moins un demi-milliard de dollars.

Moment de vérité

En première ligne depuis dimanche, la ministre de la Culture Rachida Dati va laisser s'expliquer mercredi Laurence des Cars, qui n'a pas encore fait de déclaration publique sur le vol. Elle sera auditionnée à 16h30 par la commission de la culture du Sénat. Un moment de vérité pour celle qui était devenue en mai 2021 la première femme à accéder à la tête du Louvre, le musée le plus visité au monde avec neuf millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers.

Le Figaro a affirmé mardi que Des Cars avait présenté sa démission après le vol, mais que cela lui avait été refusé et qu'elle avait reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Sollicité par l'AFP, le Louvre n'a pas souhaité réagir à ces affirmations.

epa11858422 Louvre&#039;s director Laurence des Cars delivers a speech during French president&#039;s visit to the Louvre Museum in Paris, France, 28 January 2025. EPA/BERTRAND GUAY / POOL MAXPPP OUT
Laurence des CarsKeystone

Laurence des Cars devrait être interrogée sur les conditions de sécurité de la galerie d'Apollon, qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne, qui compte environ 800 pièces. Les portes de la galerie restaient closes mercredi, trois panneaux gris en bloquant la vue et le personnel du Louvre demandant aux visiteurs de continuer à circuler.

Spectaculaire cambriolage au Louvre: ce que l'on sait

Parmi les huit pièces emportées figurent le diadème d'Eugénie, qui compte près de 2000 diamants, et le collier de la parure de saphirs de Marie-Amélie, dernière reine de France, et d'Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon III.

Absence de sécurité «sur la voie publique»

Face aux accusations des députés mardi, Rachida Dati a exclu toute «faille de sécurité à l'intérieur» du musée, car les dispositifs «ont fonctionné». Elle a en revanche mis en cause l'absence de la sécurité «sur la voie publique», permettant aux cambrioleurs d'installer un monte-charge et d'entrer par une fenêtre.

Dans un pré-rapport consulté lundi par l'AFP, la Cour des comptes déplore un «retard dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection des oeuvres» du musée. Fille du journaliste et écrivain Jean des Cars, petite-fille du romancier Guy des Cars, Laurence des Cars a gagné une longue expérience dans les musées.

Les musées suisses sont confiants sur leurs dispositifs de sécurité

Avant le Louvre, cette spécialiste de l'art du XIXe et du début du XXe siècle a présidé le musée d'Orsay, après celui de l'Orangerie, un musée d'art impressionniste et post-impressionniste qui expose en particulier les gigantesques Nymphéas de Monet. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Un musée Nintendo va ouvrir ses portes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Les futurs agents de Trump ont un défaut embarrassant
Le président américain rêve de gonfler les rangs de sa police chargée de l’immigration (ICE), mais doit se coltiner des recrues manifestement incapables de faire plus de trois pompes. Le sport va-t-il contrarier les plans d’expulsions massives de Trump?
Une année après l’élection de Donald Trump, tout le monde a déjà vu des agents de l’immigration américaine prendre en chasse un individu en pleine rue. Les vidéos d’interpellation des soldats de la police d’immigration (ICE) sont suffisamment nombreuses et brutales pour nourrir quotidiennement les réseaux sociaux.
L’article