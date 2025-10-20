La police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit «joyaux de la couronne de France» Image: NurPhoto

Spectaculaire cambriolage au Louvre: ce que l'on sait

La traque aux malfaiteurs est lancée après le vol «des joyaux de la couronne de France» dans le célèbre musée parisien. L'incident a fait vivement réagir les politiques et relancé le débat autour de la sécurité des musées. On fait le point.

La traque a commencé: après le spectaculaire cambriolage dimanche au Louvre, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit «joyaux de la couronne de France».

Portant la marque de la criminalité organisée, ce vol en plein jour dans le plus grand musée du monde, qui reçoit près de 9 millions de visiteurs par an et abrite 35 000 œuvres sur 73 000 m2, a eu un écho international. Il déclenche aussi une polémique politique et relance le débat sur la sécurité des musées français, qui présentent «une grande vulnérabilité», a reconnu le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Comment ça c'est passé

Un peu après l'ouverture dimanche, aux alentours de 9h30, une nacelle se cale sous un balcon. Après avoir découpé une vitre à la disqueuse, deux cambrioleurs s'introduisent dans la galerie d'Apollon, commandée par Louis XIV pour exalter sa gloire de Roi-Soleil. La salle abrite «la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne», qui compte environ 800 pièces.

Ils ouvrent deux vitrines à la disqueuse, scène partiellement filmée avec un téléphone portable, sans doute par un visiteur selon une source policière, et diffusée par les chaînes d'information. Visages masqués, ils volent neuf pièces, toutes du XIXe siècle.

La collection compte environ 800 pièces. Image: AFP

Un malfaiteur visible sur les images est vêtu d'un gilet jaune. Or les enquêteurs, qui disposent aussi d'images de vidéosurveillance, ont en leur possession un gilet jaune, récupéré après sa découverte par un «citoyen», selon la procureure de Paris Laure Beccuau.

Ce qui a été volé

La couronne de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, est abandonnée dans leur fuite par les malfaiteurs. Son état est «en cours d'examen», selon le ministère de la Culture. Mais sont emportées huit pièces d'une «valeur patrimoniale inestimable» selon les autorités.

Parmi elles, le diadème d'Eugénie, qui compte près de 2000 diamants, et le collier de la parure de saphirs de Marie-Amélie, dernière reine de France, et d'Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon III. Il est composé de huit saphirs et de 631 diamants, selon le site internet du Louvre.

La couronne d'Eugénie a été abandonnée par les voleurs. Image: AFP

L'opération dure sept minutes. Elle est le fait de cambrioleurs «chevronnés» qui pourraient être «étrangers» et «éventuellement» connus pour des faits similaires, a dit Laurent Nuñez. Selon le ministère de la Culture, grâce à l'intervention d'agents du musée, «les malfaiteurs ont été mis en fuite, laissant derrière eux leurs équipements».

Les pièces volées sont difficiles sinon impossibles à revendre en l'état. Dès lors, deux hypothèses, selon Laure Beccuau: les auteurs peuvent avoir agi «au bénéfice d'un commanditaire» ou avoir voulu obtenir «des pierres précieuses pour pratiquer des opérations de blanchiment».

La sécurité des musées en question

Ce vol, le premier recensé au Louvre depuis celui en 1998 d'un tableau de Corot jamais retrouvé, relance le débat sur la sécurité des musées. Moins sécurisés que des banques et recelant des trésors d'orfèvrerie, ils sont les cibles de groupes criminels.

Il y a un mois, des voleurs s'étaient introduits de nuit au Muséum d'histoire naturelle à Paris pour emporter 6 kg de pépites d'or. En septembre encore, un musée de Limoges a subi un cambriolage pour un préjudice estimé à 6,5 millions d'euros.

Il y a un an, des figurines en or estimées à 5 millions d'euros avaient été volées à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Sept personnes avaient été interpellées, mais les sculptures n'ont pas été retrouvées.

«Jusqu'où ira le délitement de l'Etat?», s'est indigné le président du Rassemblement national Jordan Bardella, dénonçant une «insupportable humiliation» pour la France.

Jordan Bardella Keystone

Pour Marine Le Pen, «nos musées et bâtiments historiques ne sont pas sécurisés à la hauteur des menaces qui pèsent sur eux». «Nous devons protéger ce que nous avons de plus précieux: notre histoire», a exhorté le chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Laurent Wauquiez.

Quelle suite?

Selon le ministère de la Culture, les alarmes, situées sur la fenêtre extérieure de la galerie ainsi que sur les deux vitrines haute sécurité, se sont déclenchées. Elles «étaient en fonctionnement» et le poste de sécurité «en a été destinataire», a dit Laure Beccuau.

Il «reste la question de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes» et de déterminer si elles ont bien «sonné» dans la pièce objet du vol. «Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice», a promis dimanche soir sur X le président Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron Keystone

Une soixantaine d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) sont mobilisés.