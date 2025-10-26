assez ensoleillé
Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue

Vol au Louvre: deux hommes en garde à vue

Une semaine après le vol spectaculaire au musée du Louvre, deux hommes ont été interpellés. On les soupçonne d'avoir fait partie du commando qui a dérobé un butin estimé à 88 millions d'euros.
26.10.2025, 11:3726.10.2025, 13:24
A police car parks in the courtyard of the Louvre museum, one week after the robbery, Sunday, Oct. 26, 2025 in Paris. The Paris prosecutor said on Sunday that a number of suspects have been arrested o ...
Une semaine après le casse, la police a procédé à deux arrestations.Keystone

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a confirmé dimanche «que les enquêteurs de la BRB (Brigade de répression du banditisme) avaient procédé à des interpellations dans la soirée de samedi».

«L'un des suspects s'apprêtait à quitter le territoire depuis l'aéroport de Roissy»

Elle a confirmé une information du Parisien et de Paris-Match.

Cette révélation «ne peut que nuire aux efforts d'investigation de la centaine d'enquêteurs mobilisés, dans la recherche tant des bijoux volés que de l'ensemble des malfaiteurs», a-t-elle déploré.

Deux sources proches du dossier avaient confirmé l'intervention policière à l'AFP. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.

Pour l'Algérie

L'homme arrêté à l'aéroport de Roissy aurait dû s'envoler vers l'Algérie.

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé sur X ses «plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche». Les deux suspects sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes qui a dérobé huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, dimanche dernier.

Bijoux toujours recherchés

Dans leur fuite, ils ont abandonné entre autres des gants, un casque, deux disqueuses, un chalumeau, un gilet jaune et un talkie-walkie sur lesquels des prélèvements ont été effectués.

Ils ont également laissé tomber la couronne de l'impératrice Eugénie, qui a été abîmée et qui doit être restaurée. Les voleurs n'ont pas eu le temps d'incendier le camion-élévateur, aussi examiné par les enquêteurs. (ats/afp)

