Une nonagénaire tuée par un chien dans un cimetière français

«Une enquête pour homicide involontaire est en cours» et «deux personnes sont en garde à vue en ce moment» , a indiqué mercredi à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit de la jeune apprentie et de la patronne du centre canin. (jah/ats)

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette jeune femme serait, en fait, apprentie dans un centre canin voisin. Et, mardi, elle aurait promené trois chiens – un molosse de type dogue argentin, un berger australien et un Staffordshire bull terrier (staffie) – dans l'enceinte du cimetière lorsque la vieille dame s'y est rendue.

«Israël est de plus en plus isolé, c'est la plus grande victoire du Hamas»

Il fait partie des auteurs de polars les plus lus de Suisse, et donne des cours à l'université de Bâle. Alfred Bodenheimer est convaincu qu'une «israélophobie» sévit en Suisse.

Alfred Bodenheimer fait la navette entre Israël et Bâle, mais aussi entre science et littérature sur le plan professionnel. Il est professeur d'histoire de la littérature et des études juives à l'université de Bâle. Parallèlement, il vient de publier le roman In einem fremden Land, dont l'action se déroule à Jérusalem.