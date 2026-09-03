assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
International
France

Il massacre sa famille puis envoie la vidéo à son ex

Un adolescent fugueur a provoqu
Le drame s'est produit dans la région de Besançon.Keystone

Il massacre sa famille puis envoie la vidéo à son ex

Un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère pour «punir »sa femme, avec laquelle il était en instance de séparation. Il s'est ensuite donné la mort.
03.09.2026, 16:3203.09.2026, 16:32

Il a filmé la scène et envoyé les images à sa compagne, avec qui il était en instance de séparation, selon ses proches: un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère avant de retourner l'arme contre lui dans un village de Haute-Saône.

La découverte des corps 👇🏼

Quatre cadavres d'une même famille découverts en France
Quatre cadavres d'une même famille découverts en France

Le drame s'est déroulé mercredi soir sur un terrain entouré d'un mur en pierre sèche, situé entre les vignes et les bois sur les hauteurs de Gy, commune de 1000 habitants à 30 km au nord de Besançon.

La famille habitait un bungalow stationné sur la parcelle, à côté de sa maison en cours de construction. Une piscine hors-sol et une balançoire sont disposées sur le terrain, a constaté jeudi matin une journaliste de l'AFP.

À leur arrivée, les gendarmes ont découvert les corps de deux garçons âgés de 10 et six ans, du père, 42 ans, et de la mère de son épouse, 74 ans, indique le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, dans un communiqué.

La police a déclenché un dispositif rare en Suisse après Aarau
La police a déclenché un dispositif rare en Suisse après Aarau

Les corps des adultes ont été retrouvés dans le bungalow et ceux des enfants dans un véhicule utilitaire stationné à l'extérieur.

Le magistrat, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire, , indique:

«Les deux enfants et l'homme de 42 ans auraient été tués à l'aide d'un fusil de chasse»

Dans l'attente de l'autopsie des quatre corps, le procureur poursuit:

«l'hypothèse privilégiée à ce stade de l'enquête est que le père de famille, en instance de séparation, aurait donné la mort aux trois autres personnes avant de retourner l'arme contre lui.»
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

Le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage, selon une source officielle qui a requis l'anonymat. Dans un communiqué, la maire, Alexandre Lacroix, a déclaré:

«Ce drame, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont deux enfants, plonge notre commune dans une profonde tristesse et suscite naturellement beaucoup d'émotion parmi nous tous.»
«Tuerie de type amok»: ce que l'on sait des tirs à Aarau et de leur auteur
«Tuerie de type amok»: ce que l'on sait des tirs à Aarau et de leur auteur

Une trentaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes sont intervenus, a-t-il précisé.

Selon un homme croisé par l'AFP près des lieux du drame et qui s'est présenté comme son cousin, le père de famille a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants:

«Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant: voilà ce que tu mérites»

Avant de faire suivre les images à ses frères, a raconté cet homme, du nom de Charles Martino-Herter. L'envoi d'une vidéo à ses proches a été confirmé à l'AFP par une source proche du dossier.

Un retraité auteur d'un double meurtre sera interné
Un retraité auteur d'un double meurtre sera interné

Sa compagne voulait le quitter depuis une infidélité qu'il lui avait faite il y a plusieurs mois, a affirmé le cousin. Ils semblaient s'être réconciliés, partant ensemble en vacances en Grèce cet été. Mais mercredi, elle avait demandé à sa mère d'aller chercher les enfants en lui disant «Je n'ai plus envie d'y retourner», selon le récit du cousin.

Une cellule psychologique a été ouverte au pôle scolaire, a indiqué le rectorat de Besançon. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Le test Kassensturz des produits anti-moustiques
1 / 14
Le test Kassensturz des produits anti-moustiques

Très bien: les spirales anti-moustiques Neocid Expert
source: brack.ch
partager sur Facebookpartager sur X
La météo se déchaîne à Toronto
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Gloria Steinem, icône du féminisme, est morte
La journaliste américaine est décédée à 92 ans. Elle était devenue l'un des visages incontournables du mouvement féministe.
La journaliste et essayiste américaine Gloria Steinem, figure majeure du féminisme, est décédée à 92 ans mercredi, a annoncé sa fondation jeudi sur son compte Instagram. «Gloria Steinem s'en est allée paisiblement à son domicile de New York, entourée de proches», a indiqué la Fondation Gloria, sans préciser la cause du décès mais en saluant «près de cent années (...) bien vécues» et consacrées «à oeuvrer pour l'égalité jusqu'à la toute fin».
L’article