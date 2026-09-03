Le drame s'est produit dans la région de Besançon. Keystone

Il massacre sa famille puis envoie la vidéo à son ex

Un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère pour «punir »sa femme, avec laquelle il était en instance de séparation. Il s'est ensuite donné la mort.

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Il a filmé la scène et envoyé les images à sa compagne, avec qui il était en instance de séparation, selon ses proches: un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère avant de retourner l'arme contre lui dans un village de Haute-Saône.

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Le drame s'est déroulé mercredi soir sur un terrain entouré d'un mur en pierre sèche, situé entre les vignes et les bois sur les hauteurs de Gy, commune de 1000 habitants à 30 km au nord de Besançon.

La famille habitait un bungalow stationné sur la parcelle, à côté de sa maison en cours de construction. Une piscine hors-sol et une balançoire sont disposées sur le terrain, a constaté jeudi matin une journaliste de l'AFP.

À leur arrivée, les gendarmes ont découvert les corps de deux garçons âgés de 10 et six ans, du père, 42 ans, et de la mère de son épouse, 74 ans, indique le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, dans un communiqué.

Les corps des adultes ont été retrouvés dans le bungalow et ceux des enfants dans un véhicule utilitaire stationné à l'extérieur.

Le magistrat, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire, , indique:

«Les deux enfants et l'homme de 42 ans auraient été tués à l'aide d'un fusil de chasse»

Dans l'attente de l'autopsie des quatre corps, le procureur poursuit:

«l'hypothèse privilégiée à ce stade de l'enquête est que le père de famille, en instance de séparation, aurait donné la mort aux trois autres personnes avant de retourner l'arme contre lui.»

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

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Le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage, selon une source officielle qui a requis l'anonymat. Dans un communiqué, la maire, Alexandre Lacroix, a déclaré:

«Ce drame, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont deux enfants, plonge notre commune dans une profonde tristesse et suscite naturellement beaucoup d'émotion parmi nous tous.»

Une trentaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes sont intervenus, a-t-il précisé.

Selon un homme croisé par l'AFP près des lieux du drame et qui s'est présenté comme son cousin, le père de famille a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants:

«Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant: voilà ce que tu mérites»

Avant de faire suivre les images à ses frères, a raconté cet homme, du nom de Charles Martino-Herter. L'envoi d'une vidéo à ses proches a été confirmé à l'AFP par une source proche du dossier.

Sa compagne voulait le quitter depuis une infidélité qu'il lui avait faite il y a plusieurs mois, a affirmé le cousin. Ils semblaient s'être réconciliés, partant ensemble en vacances en Grèce cet été. Mais mercredi, elle avait demandé à sa mère d'aller chercher les enfants en lui disant «Je n'ai plus envie d'y retourner», selon le récit du cousin.

Une cellule psychologique a été ouverte au pôle scolaire, a indiqué le rectorat de Besançon. (ats/afp)