ciel couvert13°
DE | FR
burger
International
France

Nicolas Sarkozy sait où et quand il sera incarcéré

FILE- Former French President Nicolas Sarkozy leaves after a Paris court sentenced him to 5 years after finding him guilty of criminal conspiracy in an alleged scheme to finance his 2007 campaign with ...
Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire.Keystone

Nicolas Sarkozy sait où et quand il sera incarcéré

L'ancien président français s'est vu notifier la date et le lieu de son incarcération, qui n'ont pas été rendues publiques. Il va devenir le premier ex-chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux.
13.10.2025, 15:1613.10.2025, 15:16

Le 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire, le déclarant coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs

Ce lundi, l'ancien président français s'est vu notifier au tribunal judiciaire de Paris la date et le lieu de son incarcération. Celles-ci n'ont pas été rendues publiques. A 70 ans, l'ancien président français va dès lors devenir le premier ex-chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux.

Pas de déclaration

Nicolas Sarkozy, arrivé dans une voiture aux vitres fumées vers 13 heures 45, est reparti 40 minutes plus tard, sans faire de déclaration. C'est dans les locaux du parquet national financier que lui ont été communiquées les modalités de son incarcération.

Cette incarcération doit théoriquement intervenir dans un délai de quatre mois, mais l'ancien président sera incarcéré dans un «délai relativement proche», avait indiqué une source judiciaire au moment du jugement.

«Je dormirai en prison la tête haute», assure Nicolas Sarkozy

Pour assurer sa sécurité, il pourrait l'être soit en quartier d'isolement, soit dans un «quartier vulnérable» (QPV) dont deux prisons en région parisienne sont dotées: la Santé à Paris et Fleury-Mérogis, en banlieue. (ag/ats)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Ces ados new-yorkais vivent comme dans «Gossip Girl»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Tel-Aviv en liesse pour la libération des otages
La place des Otages, centre névralgique de la mobilisation dans la ville israélienne, a exulté à l'annonce de la libération des premiers otage par le Hamas. Reportage.
Aussitôt que les médias israéliens ont annoncé que les otages israéliens avaient été remis à la Croix-Rouge, des milliers de personnes réunies sur la place des Otages à Tel-Aviv applaudissent à tout rompre. L'armée l'a confirmé, mais les images des captifs ne sont pas encore diffusées sur les télévisions. En attendant, cette marée humaine, au milieu de laquelle flottent des drapeaux israéliens, laisse exploser sa joie.
L’article