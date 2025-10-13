Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire. Keystone

Nicolas Sarkozy sait où et quand il sera incarcéré

L'ancien président français s'est vu notifier la date et le lieu de son incarcération, qui n'ont pas été rendues publiques. Il va devenir le premier ex-chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux.

Le 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire, le déclarant coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Ce lundi, l'ancien président français s'est vu notifier au tribunal judiciaire de Paris la date et le lieu de son incarcération. Celles-ci n'ont pas été rendues publiques. A 70 ans, l'ancien président français va dès lors devenir le premier ex-chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux.

Pas de déclaration

Nicolas Sarkozy, arrivé dans une voiture aux vitres fumées vers 13 heures 45, est reparti 40 minutes plus tard, sans faire de déclaration. C'est dans les locaux du parquet national financier que lui ont été communiquées les modalités de son incarcération.

Cette incarcération doit théoriquement intervenir dans un délai de quatre mois, mais l'ancien président sera incarcéré dans un «délai relativement proche», avait indiqué une source judiciaire au moment du jugement.

Pour assurer sa sécurité, il pourrait l'être soit en quartier d'isolement, soit dans un «quartier vulnérable» (QPV) dont deux prisons en région parisienne sont dotées: la Santé à Paris et Fleury-Mérogis, en banlieue. (ag/ats)