Bientôt des trains directs de Brigue (VS) vers l'Allemagne
«Ces dix dernières années, le nombre de voyageuses et de voyageurs transfrontaliers a augmenté de plus de 50% rien qu’entre la Suisse et l’Allemagne», constatent les CFF dans un communiqué vendredi. La compagnie ferroviaire étoffe ainsi son offre de liaisons directes entre les deux pays, qui sont actuellement au nombre de 50 par jour et par direction environ.
La grande nouveauté concerne le Valais, puisque le canton bénéficiera de plusieurs nouvelles lignes directes. Outre le train qui reliera Brigue à la capitale allemande, des relations connecteront notamment Hambourg, Dortmund et Cologne à la ville haut-valaisanne.
Le lancement de cette nouvelle offre sera marqué par le baptême d'un nouvel ICE le dimanche 14 décembre. Le train sera doté du nom de «Matterhorn». Outre-Sarine, un train Giruno – baptisé «Freie und Hansestadt Hamburg» ce vendredi 5 décembre – inaugurera les nouvelles liaisons entre Bâle et Hambourg. (sda/ats)