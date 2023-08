Nathalie Yamb, le 31 juillet.

Cette Suissesse s'attaque à la France présente en Afrique

La crise au Niger attise les propos anti-France de Nathalie Yamb, une influenceuse suisso-camerounaise née à La Chaux-de-Fonds et domiciliée à Zoug. En arrière-plan: ses liens avec la Russie.

Face caméra depuis son domicile de Zoug où elle réside, l’influenceuse suisse et camerounaise Nathalie Yamb enchaîne les propos cinglants: les soldats français de l'opération Barkhane, «éjectés du Mali en juin 2022», en partie redéployés au Niger? Des «déchets»; les djihadistes au Sahel? La France les «finance»; les Afghans tentant de fuir les talibans à la chute de Kaboul en août 2021? Les «collabos des Occidentaux».

Nous sommes le 31 juillet, cinq jours après le putsch qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Vêtue d’un t-shirt militaire camouflage, Nathalie Yamb s’adresse sur un ton martial au public d’Afrique Résurrection, la chaîne «panafricaniste» lancée en novembre 2022 par son compère franco-béninois Kemi Seba. Ce militant de la cause noire, expulsé de Suisse en 2012 alors qu’il devait s’exprimer publiquement à Genève, à une époque où son discours était particulièrement virulent, était à Lausanne le 29 avril dernier pour y donner une conférence, en présence de Nathalie Yamb.



Avertissement

La crise nigérienne permet à la Suisso-Camerounaise de donner de la voix dans un registre qui lui est familier: l’anti-France. Sur son compte X (ex-Twitter), elle avertit: «Si la soldatesque française tire sur les Nigériens, aucun ressortissant français ne sera en sécurité nulle part en Afrique» – pour l'heure, la France n’a pas laissé entendre que ses 1500 militaires basés au Niger pourraient prendre les armes contre les putschistes.

Sur X encore, Nathalie Yamb assure qu’«avec Jerry Rawlings», un ancien président du Ghana, Mohamed Bazoum, le président nigérien destitué, aurait été «exécuté pour haute trahison» en raison de la lettre qu’il a fait paraître le 3 août dans le Washington Post – cette lettre, dans laquelle Mohamed Bazoum dit être «pris en otage», témoigne peut-être de dissensions parmi les putschistes sur la suite à donner à leur coup de force.

L’habitante de Zoug s'en prend également au physique de la ministre française des Affaires étrangères:

«Catherine Colonna a jusqu’à demain (le 7 août) pour renoncer à ressembler à un cheval» Nathalie Yamb

Le 7 août marquait la fin de l’ultimatum lancé par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) aux insurgés nigériens, pour rendre le pouvoir au président élu.

Née à La Chaux-de-Fonds

L'influenceuse, née en 1969 à La Chaux-de-Fonds d'un père camerounais et d'une mère suisse, a fait part en revanche de son «respect» pour l'avocat français Juan Branco, soutien et conseil de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison dans son pays. Branco, arrêté samedi au Sénégal dans des circonstances rocambolesques, devait être expulsé vers la France lundi encore, d'où cette nouvelle réaction de la Suisso-Camerounaise: 👇

Nathalie Yamb, qui serait consultante de profession, ne cache pas ses liens avec la Russie. Au contraire. Elle en fait étalage et vante les bienfaits d’une coopération de l'Afrique avec Moscou. La France, où elle est persona non grata, et les Etats-Unis l’accusent d'être une influenceuse pro-Poutine. En octobre 2019, elle participe au premier sommet Russie-Afrique, à Sotchi, au bord de la mer Noire, d'où son surnom: «la dame de Sochi.» Elle vient de prendre part au second sommet, qui s’est tenu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Kemi Seba était à ses côtés.

«Elle a vraiment émergé grâce au groupe Wagner»

«Elle a vraiment émergé sur la scène politique internationale grâce au groupe Wagner», affirme, jointe par watson, Lou Osborne, membre d’All Eyes on Wagner, un collectif d’enquêteurs qui traque les activités du groupe mercenaire russe. Notamment implanté en Afrique, Wagner a fait son nid en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et semble à présent vouloir s'installer au Niger, dans les pas de cette «Françafrique» honnie par Nathalie Yamb et tant d’autres en ce moment.

C’est l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire et le besoin de fonds pour financer la campagne de l’opposant Mamadou Koulibaly, chef du parti Lider, proche de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui auraient rapproché Nathalie Yamb de la Russie, selon Lou Osborne. Avant son expulsion de Côte d’Ivoire vers la Suisse en 2019, l’influenceuse suisso-camerounaise et Mamadou Koulibaly se seraient rendus la même année en Russie à l’invitation du vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, le «Monsieur Afrique» de Vladimir Poutine, d'après le collectif All Eyes on Wagner.

«Nathalie Yamb et Kemi Seba ont eu des liens à la même période avec un faux think tank, Afric, pour Association pour la recherche libre et la coopération internationale, monté par Evgueni Prigojine, le patron de Wagner», relate Lou Osborne, ce qu’affirme aussi le Département d’Etat américain sur une page de son site datée du 4 novembre 2022.

«Afric avait pour mission de diffuser un discours anti-occidental et de faire le procès de la Françafrique» Lou Osborne, All Eyes on Wagner

Le «néo-nazi» Alexeï Navalny

Les positions politiques de la Suisso-Camerounaise paraissent alignées sur celles de la Russie, elle qui, dimanche dans un tweet, reprenait le terme «néo-nazi» pour qualifier l’opposant russe Alexeï Navalny, condamné le 4 août à 19 ans de prison. De quoi vit Nathalie Yamb? Dans un reportage que Temps Présent lui consacrait au début de l’année, celle qui dit agir dans le prolongement des Sankara et Lumumba, des figures historiques du panafricanisme, mortes assassinées, affirmait ne pas être payée par Moscou tout en déclarant prendre l’argent d’où il vient.

La France, son ennemie, la tient à l’œil de loin. Quant au Service de renseignement de la Confédération, il affirme, un brin mystérieux, «ne [pouvoir traiter] le phénomène des discours de haine ou "hate speech" que lorsque de tels discours ont un lien avec de la violence au niveau de leur contenu et/ou de leur contexte au sens de la loi sur le renseignement».

Sollicitée lundi matin par watson, Nathalie Yamb n'avait pas donné suite au moment de la parution du présent article.