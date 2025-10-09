Nawell Madani Image: AFP

Cette humoriste est sous enquête pour avoir frappé un enfant

Nawell Madani est visée par une enquête à Paris pour violence sur mineur. Elle aurait donné un «coup au thorax» à un enfant de 6 ans qui voulait prendre une photo avec elle.

L'humoriste Nawell Madani s'est présentée lundi à la police après un coup porté à un enfant, dans «un réflexe de défense face à une situation» perçue «comme dangereuse», selon une déclaration à l'AFP, et est visée par une enquête pour violence sur mineur, a indiqué le parquet de Paris mercredi. «L'humoriste s'est présentée au commissariat du 8e arrondissement le soir du 6 octobre pour relater l'incident», a précisé le parquet, confirmant Le Parisien.

Nawell Madani a «expliqué avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d'un vol et avoir porté un coup à un enfant», pressentant «qu'une plainte serait sûrement déposée en ce sens, ce qui a effectivement été le cas par la suite», a indiqué le ministère public, qui ajoute qu'une «enquête pour violence sur mineur de 15 ans a été ouverte».

Nawell Madani est «profondément affectée par ce qui s'est passé et tient à exprimer toute sa tristesse à l'égard de l'enfant et de sa famille», a exposé à l'AFP son avocate Caroline Toby. L'humoriste belgo-algérienne dit «avoir eu un réflexe de défense face à une situation qu'elle a perçue comme dangereuse», poursuit son avocate.

«Prise de panique elle a voulu se protéger lorsqu'elle a senti une présence approcher son sac: sur place, la situation étant devenue trop tendue pour toute explication, elle s'est immédiatement rendue dans un commissariat, pour relater les faits» Caroline Toby

Elle a «pleinement collaboré»

Selon Le Parisien, l'enfant, âgé de 6 ans, voulait prendre une photo avec l'humoriste, mais aurait reçu, d'après le témoignage de son père, «un énorme coup au thorax» de la part de l'humoriste. Nawell Madani marchait juste avant cet événement «seule dans la rue, évitant de se retourner sur les individus qui la suivaient sur plusieurs dizaines de mètres, avec qui elle n'avait eu aucun échange et dont elle ignorait totalement les intentions» alors qu'il était 23h30, développe encore son avocate.

Nawell Madani est «soulagée de savoir que le plaignant se porte bien et prend régulièrement de ses nouvelles», assure Me Toby. L'humoriste «a pleinement collaboré avec les services de police pour que l'enquête judiciaire en cours permette d'établir les faits avec précision au-delà des interprétations et des images relayées» et «a confiance dans la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire», selon son avocate.

Nawell Madani, 45 ans, a fait partie du jury Miss France 2025 et a débuté au Jamel Comedy Club. Elle a aussi déjà joué dans le succès Alibi.com, a réalisé le film "C'est tout pour moi" et a signé une série Netflix "Jusqu'ici tout va bien" dans laquelle elle joue. (jzs/afp)