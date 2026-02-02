Les faits sont survenus à l'hôpital Rangueil, à Toulouse (F). Image: CHU de Toulouse

Obus dans le rectum: déminage dans un hôpital français

A Toulouse, un homme s'est présenté aux urgences avec un engin explosif de «près de 20 centimètres» dans le rectum. Les démineurs sont intervenus.

Plus de «International»

Un homme a été pris en charge aux urgences d'un hôpital du sud de la France pour un obus logé dans le rectum, a-t-on appris dimanche d'une source interne à l'établissement de santé. Une équipe de déminage a dû intervenir.

«Ils (réd: les membres de l'équipe médicale) ont découvert ça et ils ont appelé le déminage», a indiqué un salarié de l'hôpital, sous couvert d'anonymat.

«Près de 20 centimètres»

Selon le quotidien La Dépêche du Midi, qui a révélé l'information, un homme de 24 ans s'est présenté dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital Rangueil, à Toulouse, expliquant s'être introduit un objet dans le rectum. Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres».

Inquiète d'un potentiel risque d'explosion, elle a alors fait appel à une équipe de déminage.

«Dans le sas des urgences»

Les pompiers ont été «dépêchés à la demande des forces de l'ordre afin d'assurer une protection incendie lors de l'intervention des démineurs», a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours dans un communiqué, affirmant, sans autre précision, qu'un «engin explosif a été neutralisé dans le sas des urgences».

La direction du Centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est refusé à commenter cette information. (jzs/ats)