Premières inculpations pour «homicide» après la mort de Quentin

La mort du militant nationaliste Quentin Deranque a donné lieu à une passe d'armes entre responsables italien et français.. Keystone

Trois mises en examen, dont deux pour «homicide volontaire», dans la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, une affaire à forte charge politique qui a déclenché des tensions diplomatiques entre France et Italie.

Deux des suspects dans la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon ont été inculpés pour «homicide volontaire». Un troisième, assistant parlementaire d'un député LFI, l'a été pour «complicité», dans une affaire qui tourne à la passe d'armes entre Paris et Rome.

Quatre autres suspects devaient encore être présentés aux juges d'instruction dans la soirée, a précisé le procureur de Lyon, Thierry Dran, à l'AFP.

Quentin Deranque, 23 ans, est décédé samedi d'un grave traumatisme crânien. Deux jours plus tôt, au cours d'une «bataille rangée» entre «membres de l'ultragauche et de l'ultradroite», selon une source proche du dossier, le jeune homme s'est retrouvé isolé. Jeté au sol, il avait été frappé à coups de pied, notamment à la tête, par «au moins six individus» masqués et cagoulés.



Pas d'«intention homicide»

Le procureur de Lyon avait indiqué un peu plus tôt requérir le placement en détention provisoire des sept suspects en raison notamment du «risque de trouble à l'ordre public». Ces derniers «contestent l'intention homicide», selon lui, même si «certains admettent avoir porté des coups» à Quentin Deranque «ou à d'autres victimes».

Le jeune militant nationaliste avait été frappé le 12 février par plusieurs personnes, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Il était venu assurer la sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis qui manifestaient contre la venue de l'élue.

Sur les onze personnes interpellées dans l'affaire, trois hommes et une femme qui étaient soupçonnés d'avoir aidé les autres à se cacher, ont été remis en liberté jeudi, relève le procureur. Selon lui, «l'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile et à ce jour d'ailleurs il reste plusieurs personnes à identifier».

La plupart sont liés à des mouvements d'ultragauche, et parmi eux figurent trois proches du député de gauche radicale Raphaël Arnault, fondateur du groupuscule La Jeune Garde Antifaciste, dissoute par décret en juin 2025 notamment pour des «violences».

Un assistant parlementaire de Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, a été placé en détention provisoire jeudi soir après sa mise en examen pour complicité, a déclaré son avocat. Le chef retenu «confirme» que Jacques-Elie Favrot «n'a pas donné de coups directs susceptibles d'avoir causé le décès», a-t-il ajouté.



Tensions avec Rome

L'affaire a donné lieu à une passe d'armes entre responsables italien et français. La Première ministre transalpine Giorgia Meloni, issue elle-même de l'extrême droite, avait qualifié mercredi sur X la mort de M. Deranque de «blessure pour l'Europe entière».

Jeudi le président français Emmanuel Macron lui a demandé d'arrêter de «commenter ce qui se passe chez les autres». En se disant «toujours frappé de voir que des gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres».

Le bureau de Mme Meloni a réagi avec «stupéfaction» à ces propos. En assurant que les propos de la dirigeante étaient simplement destinés à exprimer «un signe de solidarité avec le peuple français touché par ce terrible événement».

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a renchéri sur X en jugeant que la mort de Quentin Deranque est «un fait grave qui nous concerne tous et que nous condamnons sans hésitation».

L'affaire enflamme par ailleurs la scène politique française, en pleine campagne pour les élections municipales de mars. Elle met surtout la pression sur le parti de gauche radicale La France Insoumise (LFI). (mbr/ats)