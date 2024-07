Emmanuel Macron a «accepté» mardi la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres. Keystone

Emmanuel Macron accepte la démission du gouvernement Attal

Le gouvernement Attal a officiellement démissionné mardi soir, mais restera en charge des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement, selon l’Elysée.

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait fait savoir au gouvernement, réuni en conseil des ministres, qu’il accepterait la démission du premier ministre et de son équipe «en fin de journée». C'est désormais chose faite.

Un conseil durant lequel Gabriel Attal a salué son mandat de six mois à Matignon auprès du président de la République, évoquant sa «reconnaissance» auprès d’Emmanuel Macron.

Dans un communiqué, l’Elysée précise que l'équipe actuelle va continuer à gérer «les affaires courantes», notamment pendant la période très sensible des Jeux olympiques de Paris.

Il «appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d’actions au service des Françaises et des Français», afin que cette période de transition «s’achève le plus rapidement possible», poursuit le communiqué. (mbr)

