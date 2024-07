Cette socialiste pourrait devenir la prochaine première ministre

Incapable de s'accorder sur un candidat pour le poste de premier ministre, la gauche française peine à surmonter ses divergences.

En tête du second tour des législatives anticipées le 7 juillet, le Nouveau Front populaire, la coalition des partis de gauche, n'a toujours pas trouvé d'accord sur une équipe gouvernementale. Les tensions les plus fortes opposent Insoumis et socialistes, les deux principaux groupes du NFP se disputant le commandement à gauche dans la nouvelle Assemblée.

«Le parti socialiste joue-t-il la montre pour laisser briser le Nouveau Front populaire et renoncer au programme ?», a accusé LFI dans un communiqué. Auparavant, le coordinateur du mouvement Manuel Bompard avait fustigé «les oppositions systématiques, les blocages, les veto» du PS «sur toutes les candidatures».

«Rien n'a été bloqué», a rétorqué le premier secrétaire du PS Olivier Faure, le candidat officiel des socialistes au poste de chef de gouvernement.

Laurence Tubiana pour Matignon?

Pour sortir de l'ornière, Olivier Faure a proposé sur la chaîne France 2 «d'élargir» le prisme à «quelqu'un de l'extérieur». Les socialistes, les communistes et les écologistes sont tombés d'accord lundi sur «une candidature commune issue de la société civile» pour prendre la tête d'un gouvernement de gauche, a indiqué le PS dans un communiqué.

Le nom de Laurence Tubiana a été articulé pour devenir la prochaine première ministre.

Après l'abandon du nom d'Huguette Bello, présidente du conseil régional de La Réunion, ils ont articulé le nom de Laurence Tubiana. Agée de 73 ans, cette dernière est une diplomate et universitaire, cheville ouvrière de l'Accord de Paris de 2015 puis de la Convention citoyenne sur le climat. Son nom circule «depuis quelque temps» avec la «bienveillance des trois partis», indique une source, confirmant des informations de L'Opinion et Franceinfo.

«Elle a été proposée à La France insoumise et nous souhaitons sur cette base une reprise immédiate des discussions» Une source du parti.

LFI avait, un peu plus tôt, rejeté l'idée d'une personnalité de la société civile pour le poste de Premier ministre, annonçant suspendre les discussions dans l'attente d'une candidature unique du Nouveau Front populaire pour la présidence de l'Assemblée.

Tractations du côté macroniste

La gauche joue gros sur cette élection: une partie du camp présidentiel tente en effet depuis plusieurs jours de bâtir une majorité alternative au NFP pour ce poste-clé de l'Assemblée, que la présidente sortante Yaël Braun-Pivet entend bien conserver. Un accord avec la droite, par exemple, pourrait permettre au bloc présidentiel de dépasser la gauche en nombre de voix.

La question du front républicain contre le Rassemblement national (RN, extrême droite), que la gauche aimerait poursuivre à l'Assemblée nationale en privant le RN de tout poste à responsabilité, est également l'un des sujets de la semaine. Mais plusieurs cadres macronistes, dont Yaël Braun-Pivet, y sont opposés. Le RN, arrivé troisième aux élections, compte quelque 143 députés sur 577 avec ses soutiens.

Ce dossier du front républicain était à l'ordre du jour d'une réunion lundi du groupe Renaissance, officiellement rebaptisé «Ensemble pour la République» autour de son nouveau président, Gabriel Attal.

En attendant la mise en place de la nouvelle législature, Emmanuel Macron a reçu à la mi-journée les chefs de parti du camp présidentiel, parmi lesquels Stéphane Séjourné (Renaissance) ou encore Marc Fesneau, représentant du président du MoDem François Bayrou.

Pour le moment, pas de changement

A ce stade, Gabriel Attal reste toujours premier ministre, tant qu'Emmanuel Macron n'accepte pas sa démission. Cela devrait être le cas «mardi ou mercredi», selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'équipe actuelle resterait toutefois un certain temps en place, notamment pendant la période très sensible des JO, pour gérer les «affaires courantes». Un Conseil des ministres, prévu mardi à 11h30, pourrait ouvrir la voie à cette nouvelle configuration.

Au coeur du flou politique, une chose est certaine pour la future équipe gouvernementale: elle récupérera des finances publiques dans le rouge. Dans un épais rapport présenté lundi matin, la Cour des comptes dresse en effet un bilan préoccupant.

La nécessité de réduire la dette est un «impératif» qui «doit être partagé» par toutes les forces politiques, a averti son premier président Pierre Moscovici. (mbr/ats)