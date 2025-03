Plus de 800 kilos de cocaïne saisis dans un poids lourd en France

«Le pouvoir n'est plus à l'Elysée»: ce que cache le gouvernement Bayrou

Crypto, Dubaï et enlèvement: un vrai thriller en France voisine

Les douanes françaises ont saisi samedi plus de 800 kilos de cocaïne dissimulés dans un poids lourd. L'opération s'est déroulée dans la Drôme, sur l'autoroute A7, a-t-on appris dimanche de source proche du dossier.

Intempéries en Italie: «La situation continuera de s'aggraver»

Le nord de l'Italie est frappé par des «pluies intenses et persistantes». La Toscane et l'Emilie-Romagne ont été placées en alerte rouge et des évacuations ont eu lieu.

De fortes pluies ont frappé vendredi la Toscane et l'Emilie-Romagne, poussant les autorités à placer en alerte rouge ces deux régions du centre-nord de l'Italie. Plusieurs dizaines d'habitants ont été évacués vendredi, de fortes pluies ayant fait sortir de son lit le fleuve Arno, qui traverse notamment Florence et Pise.