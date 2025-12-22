brouillard
DE | FR
burger
International
France

La justice saisie après la mise en vente de poupées sexuelles enfantines

La justice saisie après la mise en vente de poupées sexuelles enfantines

Demonstration in the form of a happening in front of the BHV Le Marais store (Bazar de l Hotel de Ville) on Rue de Rivoli, organised by the Mouv enfants association (which fights against all forms of ...
Après le site de ventes Shein, épinglé pour commercialiser des poupées sexuelles sur sa plateforme, un autre site britannique est dans le viseur de la Haute-commissaire française à l’Enfance. Image: Hans Lucas
La Haute-commissaire française à l’Enfance, Sarah El Haïry, a saisi la justice après la mise en vente en ligne de poupées sexuelles d’apparence enfantine par un site britannique, avec des livraisons possibles vers la France.
22.12.2025, 18:1422.12.2025, 18:14

La Haute-commissaire française à l'Enfance, Sarah El Haïry, a annoncé lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine, quelques semaines après l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de plateformes asiatiques sur ce même sujet.

Pourquoi la France échoue à faire bloquer Shein

Sarah El Haïry a effectué un signalement au parquet de Paris au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, texte qui oblige tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit à saisir le procureur.

Elle a également saisi la plateforme Pharos, portail du ministère de l'Intérieur où sont déclarés les contenus illicites sur internet, au sujet de ces poupées sexuelles ressemblant à des fillettes et mises en vente sur le site «Little sex dolls», avec une possibilité d'envoi vers la France.

«Je saisis la justice et demande également que l'identité des acheteurs soit communiquée aux autorités compétentes»
Sarah El Haïry, dans une déclaration à l'AFP

«Ces produits sont dangereux: ils nourrissent des comportements pédocriminels et mettent en péril la sécurité de nos enfants», a-t-elle ajouté.

French High Commissioner for Children Sarah El Hairy speaks after the adoption of the report on the children&#039;s time during a session at the Economic, Social and Environmental Council (CESE), in P ...
La Haute-commissaire française à l’Enfance, Sarah El Haïry.Image: AFP

La Haute-commissaire a entrepris ces démarches à la suite du signalement du site effectué par l'association de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs, Mouv'Enfants, auprès de plusieurs autorités, dont la Répression des fraudes. «Il n'y a pas que les plateformes Shein, Ali Express... Nous exigeons que la lutte contre la pédocriminalité soit prise au sérieux et soit globale», souligne l'association dans un communiqué.

Une vingtaine d'interpellations

Début novembre, la découverte de la vente en ligne de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur la plateforme du géant asiatique de l'e-commerce Shein a fait scandale.

Depuis, le parquet de Paris a ouvert quatre enquêtes visant les plateformes Shein, AliExpress, Temu et Wish. Elles portent sur les infractions de «diffusion de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité accessible à un mineur» pour les quatre sites mais aussi, pour les deux premiers, sur la «diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique».

Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»

Ces poupées, qui sont des jouets sexuels réalistes, tombent en France sous le coup de délit de diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, passible de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir acheté en ligne ce type de poupée ont été interpellées mi-décembre lors d'une vaste opération policière en France. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
«C'est une honte!»: Tensions avant l'ouverture de Shein à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le chanteur de cette célèbre chanson de Noël nous a quittés
Voix emblématique de la variété-rock britannique, Chris Rea est décédé à 74 ans. L’auteur de The Road to Hell et de Driving Home for Christmas laisse une discographie marquée par le blues et des mélodies populaires.
Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres The Road to Hell, Josephine et Driving Home For Christmas, est décédé à 74 ans, ont annoncé lundi ses proches.
L’article