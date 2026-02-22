en partie ensoleillé10°
France

Un jeune homme de 19 ans a été poignardé à Besançon

La police française a arrêté trois suspects après une rixe mortelle en pleine rue à Besançon (photo prétexte).
Le drame s'est déroulé sur fond de traffic de drogue en France voisine.Keystone

Un jeune homme de 19 ans a été poignardé à Besançon

Une attaque au couteau sur fond de traffic de drogue a coûté la vie à un jeune homme en France voisine.
22.02.2026, 17:0822.02.2026, 17:09

Un jeune homme de 19 ans a été tué à l'arme blanche samedi à Besançon dans un règlement de comptes lié au trafic de drogue, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a indiqué une source policière. Deux couteaux et deux barres de fer ont été saisis sur les lieux de l'affrontement, dans le quartier populaire de Planoise. La victime est décédée samedi vers 17h20.

Dénouement dans l'affaire de la cocaïne chez Nespresso

Selon une source proche de l'enquête, l'homicide est lié au trafic de stupéfiants. Les auteurs ont été identifiés, a affirmé cette source, sans préciser s'ils faisaient partie des personnes interpellées. (ats/afp)

