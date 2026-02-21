faible pluie
France

Alerte enlèvement pour trois enfants, dont un bébé malade

Une alerte enlèvement a été déclenchée samedi matin en France après la disparition de trois enfants à Épinay-sur-Seine, près de Paris.
21.02.2026, 11:0021.02.2026, 11:00
epa12572026 A police officer guards the room where the hearing at the Paris court against the Chinese brand Shein concerning the government&#039;s request to suspend the platform is held, in Paris, Fr ...
La police de Paris.Keystone

Une alerte enlèvement a été déclenchée samedi matin en France concernant une fratrie de trois enfants, dont un bébé prématuré de six semaines nécessitant des soins réguliers. Les parents ont pris la fuite jeudi à Epinay-sur-Seine, près de Paris.

«Dalia, de sexe féminin, âgée de 6 semaines a été enlevée le 19 février 2026 à Epinay-sur-Seine. Son frère et sa soeur, Nael, 18 mois et Eline, 2 ans et demi ont été enlevés simultanément.»

Ce message accompagne l'alerte enlèvement déclenchée samedi à 05h45 par le ministère de la Justice.

Les suspects recherchés sont les parents. «Ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national,» précise le site du ministère, qui a publié leur photo ainsi que celles des enfants.

Les trois mineurs avaient été visés mercredi par une ordonnance de placement provisoire à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), à la suite d'un signalement hospitalier faisant état d'«un hébergement précaire, d'une consommation de stupéfiants par les parents et d'une négligence des besoins essentiels des enfants», a indiqué le procureur de Bobigny, Eric Mathais, dans un communiqué.

Cardiopathie

Le bébé est atteint d'une cardiopathie nécessitant une intervention chirurgicale mais surtout des soins réguliers dans l'attente. «Les médecins hospitaliers suivant le nourrisson indiquent que, sans soins adaptés, son état pourrait devenir problématique dans les 48 heures», ajoute le procureur.

Les parents se sont opposés aux éducateurs venus faire exécuter l'ordonnance de placement pour leurs aînés et ont pris la fuite avec les trois enfants jeudi. Les investigations menées pour localiser cette famille sont restées vaines à ce stade.

Des militaires alcoolisée avec des armes: un mort en France

Adopté en France en février 2006, l'alerte-enlèvement est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création, la dernière fois en octobre 2025, pour un garçon diabétique de 13 ans. L'alerte avait été levée le lendemain après le retour de l'adolescent dans son foyer.

En Suisse, l'alerte enlèvement a été mise en place en 2010. Elle n'a toutefois encore jamais dû être déclenchée. (dal/ats/afp)

