Ce missile ukrainien fait des ravages et inquiète les sbires de Poutine

L’Ukraine a annoncé une frappe spectaculaire au cœur du territoire russe. Mais l’attaque n’a pas été menée avec des armes fournies par les soutiens occidentaux.

Christoph Cöln / t-online

Depuis quatre ans déjà, l’Ukraine sollicite le soutien de ses partenaires occidentaux dans sa guerre contre la Russie. Le président Volodymyr Zelensky se rend régulièrement dans les capitales européennes, flatte même le président américain à Washington D.C., ou lance des appels enflammés lors de conférences internationales. Mais jusqu’ici, toutes ses initiatives pour obtenir des armes offensives plus performantes ont échoué.

Récemment encore, Volodymyr Zelensky a dû supplier ses alliés de lui fournir au moins les contingents nécessaires pour la défense aérienne nationale contre les attaques aériennes quotidiennes du régime de Vladimir Poutine. Résultat, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a promis la livraison de cinq missiles Patriot.

Avec cinq missiles, l’Ukraine ne pourrait même pas protéger une seule grande ville durant une nuit. Boris Pistorius a en outre assorti son offre d’une condition, à savoir que ces cinq missiles ne seraient livrés que si d’autres partenaires européens en fournissaient 30 de leur côté. C’était il y a dix jours, et depuis on ignore ce qu'il s'est advenu de cet accord. Dans l'intervalle, plusieurs personnes ont de nouveau perdu la vie en Ukraine sous les bombardements russes.

Une attaque inédite en Russie

Les stocks de missiles de défense aérienne de l’armée ukrainienne s’amenuisent. En de nombreux endroits, le pays se retrouve déjà sans protection. Dans ce contexte, une information a suscité l’attention.

Selon l’agence de presse ukrainienne Ukrinform, l’armée de Kiev a mené, samedi, une frappe aérienne contre une usine d’armement située au cœur du territoire russe. Lors de l’attaque contre la république d’Oudmourtie, connue pour ses industries d’armement et située à l’ouest de l’Oural, au moins onze personnes ont été blessées, d’après les autorités russes.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent d’épaisses colonnes de fumée noire et d’importants dégâts sur des bâtiments dans la ville de Votkinsk, où se trouve ce site stratégique pour l’effort de guerre russe.

L’état-major ukrainien a indiqué que des objets importants du complexe militaro-industriel et de la logistique de son ennemi avaient été touchés. L’attaque visait apparemment des installations de production des missiles intercontinentaux Iskander-M, Oreschnik et Kinschal.

Dans la guerre menée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine, ces engins jouent un rôle central. Presque chaque jour, les militaires russes font pleuvoir des missiles de croisière de ce type sur le pays voisin afin de détruire totalement son infrastructure énergétique et de briser la population. Mais celle-ci ne cède pas.

Kiev envoie un signal fort

Bien au contraire. En frappant ce site d’armement russe, Kiev envoie un signal fort au maître du Kremlin, mais aussi aux alliés européens. Car l’opération n’a pas été menée avec des missiles provenant des stocks occidentaux.

Pour cette attaque qui a eu lieu à 1400 kilomètres derrière la frontière ukrainienne, l’armée de Kiev a utilisé le missile de croisière Flamingo, un système d’armes de production ukrainienne. Comme souvent depuis le début de la guerre, Kiev n’attend pas que ses alliés se décident enfin à agir.

Dans une analyse publiée par le Center for European Policy Analysis, le politologue et expert militaire allemand Fabian Hoffmann écrit:

«Le Flamingo pourrait représenter un véritable problème pour Vladimir Poutine»

Selon lui, l’arme dispose de la capacité de longue portée dont l’Ukraine a un besoin urgent. Celle-ci est essentielle pour frapper les complexes d’armement du régime de Vladimir Poutine dissimulés au cœur du territoire russe et ainsi tarir l’approvisionnement en bombes pour la guerre aérienne menée par Moscou.

Au lieu d’attendre l’aide occidentale, l’Ukraine passe donc à l’offensive et frappe les bombes russes avant même qu’elles ne puissent être lancées. Avec le Flamingo, l’Ukraine dispose désormais d’un véritable «poids lourd dans son arsenal», constate Fabian Hoffmann.

L’avantage de cette arme ne réside pas seulement dans sa grande portée qui, selon le fabricant, peut atteindre 3000 kilomètres. Il tient surtout à sa capacité d’emporter une ogive de plus d’une tonne, ce qui distingue le Flamingo des drones longue portée produits en Ukraine. Ceux-ci parcourent certes de grandes distances, mais transportent des charges explosives bien plus légères. Ils sont également plus faciles à intercepter que des missiles de croisière.

La Russie est inquiète

L’ampleur des dégâts causés à l’usine d’armement en Oudmourtie fait encore l’objet d’une évaluation, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense. Aucune information ne permet donc pour l’instant de mesurer l’efficacité réelle de l’attaque. Le ministère russe de la Défense a certes affirmé que la défense aérienne avait abattu cinq Flamingo et plus de 170 drones. Mais, comme presque toujours, il n’a fourni aucune précision sur les dégâts ni sur les lieux exacts.

Le simple fait que l’Ukraine ait pu viser le complexe militaire de Votkinsk est, toutefois, considéré par les experts comme une nouvelle preuve que Kiev dispose désormais des capacités nécessaires pour mener des frappes lourdes de conséquences loin à l’arrière du territoire ennemi. Sur les canaux Telegram russes, l’émoi était à la mesure du coup porté. Des blogueurs de guerre proches du Kremlin s’y sont indignés des lacunes manifestes de la défense aérienne russe.



On pouvait notamment y lire:

«Chaque attaque des forces armées ukrainiennes contre l’Oudmourtie soulève des questions sur l’organisation de la défense aérienne. Comment quelque chose a-t-il pu parcourir plus de 1400 km au-dessus de notre territoire en évitant toutes les positions de défense aérienne?»

Face aux capacités militaires étonnantes de l’Ukraine, les hommes de Vladimir Poutine fulminent. Entre-temps, le président Volodymyr Zelensky a adressé une promesse à ses compatriotes meurtris durant le week-end.

«Nous ne perdrons en aucun cas la guerre»

Traduit de l'allemand par Joel Espi